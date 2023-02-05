Сенатор всегда на связи

«Приемная сенатора Константина Басюка, представляющего Херсонскую область в Совете Федерации, заработала в онлайн-режиме. Она предназначена для помощи всем, кто стремится улучшить жизнь региона или ищет помощи в защите своих законных прав». Такое сообщение совсем недавно появилось на сайте администрации Херсонской области. Да и сам сенатор получил назначение тоже не так давно - глава региона Владимир Сальдо представил его жителям в декабре. Какие вопросы первыми поступили сенатору, что сегодня волнует жителей, кому удалось реально помочь? Об этом мы узнали у самого сенатора Константина Басюка.

- Недавно стало известно об открытии вашей электронной приемной. Каковы первые итоги работы, первые впечатления?

- Скажу сразу, что электронная приемная не исключает появление классических. В частности, в Геническе и Москве. Они будут открыты в скором времени. Однако электронная приемная позволила мне оперативно начать работу в регионе. За неделю получено 188 обращений как через Telegram, так и электронную почту. Успели дать ответ почти по 25% обращений. Остальные в работе и по ним готовятся запросы в органы власти. За этот короткий промежуток времени удалось выстроить хорошую коммуникацию с министерством социальной политики Херсонской области. На это ведомство приходится до половины всех вопросов жителей: и по выдаче жилищных сертификатов, и по единовременной выплате в 100 тысяч рублей. Мы в буквальном смысле круглосуточно на связи с минсоцполитики региона, оперативно получаем разъяснения и помощь для тех, кто в ней нуждается. Также много обращений по пенсионному обеспечению, работе МВД и ГИБДД. На них приходится по 15% всех вопросов.

- Кому-то уже удалось реально помочь?

- Да, конечно. Цифру я назвал ранее. Помню, что обращалась женщина из Новой Каховки, сын которой не мог получить аттестат об окончании школы за 2022 год. По ее словам, директор школы не выходит на связь, а ребенку необходимо продолжать учебу в другом учебном заведении, где требуют документ об образовании. Мы связались с министерством образования Херсонской области, оказалось, что есть специалист в самом ведомстве, который занимается выдачей этих документов. Не нужен никакой директор школы.

Мы сообщили контактный номер заявительнице. Наверное, могу сообщить этот номер и здесь, если кому-то необходимо получить школьный аттестат за прошлый год: 8-990-002-86-04.

Был у нас с десяток обращений по теме сертификатов, когда людям отказали из-за того, что их населенный пункт не внесен в 15-километровую зону эвакуации. Мы со специалистами минсоцполитики изучили документы, оказалось, что ряд населенных пунктов уже в обновленном списке. Скорее всего, до некоторых МФЦ информация еще не дошла. Мы исправили этот момент.

- Люди обращаются только с жалобами?

- Абсолютно нет. Есть законодательные инициативы об индексации жилищных сертификатов, возобновлении работы кинотеатра в Скадовске, создании базы недвижимости для получателей жилищных сертификатов.

Оказывается, что иногда посредники накручивают цену для обладателей сертификатов на некоторые квартиры до 25%. Получается, что обладателю сертификата приходится либо доплачивать из своих средств, либо покупать жилплощадь меньшей квадратуры.

Поэтому при посредничестве минсоцполитки мы отправили это предложение о создании специальной базы недвижимости в ППК «Фонд развития территорий». Подождем их реакцию на эту инициативу, так как они непосредственно занимаются вопросами комфортных и благоприятных условий проживания граждан.

Добавлю, что инициатив среди общего потока обращений пока около 10%. В целом это очень неплохая цифра.

- А будет ли со временем публичный отчет о проделанной работе с обращениями?

- Можно считать, что первый публичный отчет на страницах вашего издания. Также публикую результаты о проделанной работе в своем Telegram-канале @Senator_Basyuk.

Планирую, что будет не только статистика публиковаться или официальные заявления, а и примеры решения тех или иных типовых проблемных вопросов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Как написать в приемную Константина Басюка

Это может быть идея или проект по улучшению жизни в Херсонской области или в стране в целом. Либо просьба о помощи в реализации законных прав и интересов. Как можно четче и яснее изложите тему. Обязательно укажите корректные контактные данные для обратной связи.

Отправьте сообщение на электронную почту KVBasyuk@senat.gov.ru, либо через телеграм-бот @senator_Basyuk_bot.

Ожидайте обработки обращения и получения обратной связи. Если обстоятельства позволяют, то даем ответ день в день, а иногда требуются официальные обращения в МВД или правительство Херсонской области. Закон дает им право отвечать в течение 30 дней.

И еще: будьте на связи. В любой момент может прийти ответ или потребуется уточнить какую-то деталь. Это в ваших же интересах.