Главное - это забота о детях

Вручение первого в ЛНР сертификата на получение материнского капитала.

С начала этого года отделения Социального фонда России (СФР - ведомство, которое объединяет в себе Фонд пенсионного и социального страхования) по Луганской Народной Республике в полной мере реализуют программы по социальной поддержке населения. Одно из новшеств - оформление и выдача сертификатов на материнский капитал на территории республики. До этого людям приходилось ездить оформлять бумаги в соседний Ростов.

По словам заместителя председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, более 14 тысяч семей из новых регионов уже получили данную выплату.

На днях управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ЛНР Татьяна Васильева вручила первый оформленный в республике сертификат на получение материнского капитала. Его получила жительница Луганска Наталья Валериевна, воспитывающая двоих детей.

- Процедура оформления выплаты заняла очень мало времени. Я подала документы, через буквально два дня мне пришло подтверждение, что мои документы находятся в обработке, и буквально на пятый день пришло нам уведомление о том, что одобрена эта услуга. И вот я уже получила свой сертификат. Это очень важная поддержка для семей, - говорит Наталья.

С начала года более 200 семей из ЛНР обратились за получением материнского капитала. Получение выплаты уже одобрено более 40 заявителям.

Какой размер маткапитала?

С 1 февраля в России маткапитал проиндексировали на уровень фактической инфляции - 11,9 %. Его размер зависит от того, какой по счету ребенок и когда он родился или был усыновлен:

Первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, второй - в 2020-м и позже - 775 628,25 рубля на второго.

Оба ребенка родились до 2020 года - 586 946,72 рубля на второго.

Единственный ребенок родился с 1 января 2020 года - 586 946,72 рубля.

Первый ребенок родился с 1 января 2020 года - 586 946,72 рубля, и появился второй - еще 188 681,53 рубля.

Первый и второй ребенок родились до 2007 года, третий - в 2020 году и позже - 775 628,25 рубля на третьего.

Какие документы нужны?

Подать документы можно через «Госуслуги» (понадобится подтвержденная учетная запись) либо лично в СФР либо МФЦ. Необходимые документы:

- Паспорт заявителя.

- Свидетельство о рождении ребенка.

- СНИЛС ребенка.

- Документ, подтверждающий вашу опеку над ребенком (если вы опекун).

- Документы, подтверждающие особые обстоятельства (если они нужны в вашем случае. Например, когда маткапитал получает мужчина или дети, оставшиеся без родителей).