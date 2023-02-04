Уроки Сталинграда

История, если она не исковеркана, - лучший учитель. И она говорит: народ и армия, прогнавшие с земли русской в 1945-м фашистскую армаду, победят неонацистов и сейчас.

А 2 февраля 1943 года разгромом фашистов закончилась Сталинградская битва - поворотная, важнейшая, одна из крупнейших. Битва, изменившая ход Великой Отечественной войны.

200 дней и ночей свыше 2 миллионов человек с обеих сторон бились за город на Волге. Когда 17 июля 1942-го немецкие полководцы начали наступление на юге, они исполняли самоуверенные планы фюрера: отсечь Кавказ с его нефтью от остальной территории СССР, оставив таким образом Красную армию и советскую промышленность без топлива, взять под контроль аграрные районы и подавить боевой дух врага. Ведь захватить город, носящий имя вождя страны Советов, было для Гитлера делом принципа. Официальный Берлин был уверен, что, сдав Сталинград, Москва уже не сможет, да и не будет бороться. Слишком символичным было бы поражение.

- Когда эта тяжелейшая битва была выиграна, Сталинград почти сровнялся с землей, - рассказывает историк Марина Демидова. От города практически ничего не осталось. Только за один день, 23 августа, две тысячи раз самолеты люфтваффе обстреляли город! Бомбили сутки. Легче было снести оставшиеся дома, чем отстраивать все заново. Но это же Сталинград! Словом, имя вождя спасло тогда город, и его отстроили практически заново.

Фото: waralbum.ru

Конечно же, фашисты не ожидали, что советская армия отобьет город. Ведь в первой половине Сталинградской битвы Красной армии приходилось обороняться, сдерживая немцев на подступах, еще за 200 км от города. В сентябре 1942 года фашистские силы, окружив город с трех стороны, вошли в Сталинград. С юга давили танки 4-й армии Гота, с севера - 14-й танковый корпус, с запада - дивизии 6-й армии генерал-полковника Фридриха Паулюса. А потом была страшная мясорубка, которая в итоге закончилась контрнаступлением наших войск: к середине ноября немецким солдатам и их союзникам в Сталинграде, куда были стянуты все силы, уже противостояло больше миллиона советских солдат, 15 тысяч орудий и минометов, около 1,5 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов.

В конце января 1943 года Красная армия сжала фашистов, засевших в Сталинграде, в кольцо: части 21-й армия соединились с 62-й в районе Мамаева кургана. Фашисты начали сдаваться. 2 февраля в плену оказался и сам генерал Паулюс. Это была безоговорочная победа!

- В крови у русских солдат - побеждать за правое дело, не щадить себя ради Родины и свободы, - говорит историк Демидова. - История это доказала не единожды. И докажет снова.