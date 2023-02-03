Сувениры и крафтовые продукты Запорожья.

ОТПУСК С КОМФОРТОМ

В Запорожской области определились с тем, как будет выглядеть новый регион на карте России. Это должна быть большая зона отдыха на море. В Мелитополе, Бердянске, Кирилловке и Приморске появятся культурные центры, на базе которых планируется создание туристического кластера «Азовское побережье». Уже запущена интернет-площадка для приобретения сувенирной продукции. Это сайт сделановзапорожье.pф.

Просто пригласить людей на отдых к морю мало: нужна соответствующая духу времени инфраструктура. О том, как это лучше сделать, говорили в правительстве Запорожской области. Пришли к выводу, что каждое министерство на новом сайте «Сделано в Запорожье» представит свои бренды.

- Было принято решение о ведении совместных проектов на сайте, - отмечают в пресс-службе министерства культуры, спорта и туризма региона. - А министр АПК и продовольственной политики Светлана Шевченко отметила значимость проекта для продвижения предприятий Запорожской области на внутреннем рынке России.

Речь идет о развитии туризма в регионе. Возможностей для этого на берегу Азовского моря не меньше, чем в Крыму. Правда, конкурировать с уже популярными во всей России зонами отдыха здесь не планируют. Наоборот, в перспективе готовы объединить усилия.

- Побережье Азовского моря не уступает побережью Черного моря, - отмечал глава министерства туризма и курортов Запорожской области Радик Исякаев, побывав на полуострове. - В Крым я ездил за кадрами и опытом. С этим есть проблемы, поскольку Запорожская область - промышленный регион. И все же стоит отметить, что в Кирилловке, в Приморске, в Бердянске всегда заполнены гостиницы и турбазы. В данный момент разрабатывается туристический кластер, в рамках которого предусмотрено создание информационного центра в Мелитополе, в будущем в Хортице.

ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРОВ

Осенью, когда регион налаживал связи сотрудничества, были предложения от инвесторов из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов, которые готовы вкладываться в туристические проекты. Планы достаточно амбициозные - создать на территории около 1,5 тысячи баз отдыха, санаториев, отелей, детских оздоровительных лагерей. И эта работа уже начата.

Государство, а его и представляет на встречах с общественниками в разных городах области Радик Исякаев, заинтересовано в отклике местного бизнеса. Этот проект в декабре обсуждался в Мелитополе.

- По поручению правительства Запорожской области в 2023 году планируется создание Дома дружбы народов, - рассказал о перспективах глава минтуризма и курортов региона. - Это будет автономная некоммерческая организация, которая сможет участвовать в получении грантов, как президентских, так и Фонда культурных инициатив и других. Для продвижения изделий ремесленников и мастеров министерством разработан и запущен сайт Сделановзапорожье.рф, на котором пользователи смогут найти информацию, заказать сувениры и крафтовые продукты (на фото).

Главная задача, которая будет решаться в Запорожской области уже в ближайшее время, - создание условий для комфортного размещения туристов.