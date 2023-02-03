В семье атомных городов

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодаре, - это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе.

«Росатом» образно называют семьей и даже страной. В ней есть свои родные города, традиции, заложенные людьми, которые без лишнего шума делают важное дело. С недавнего времени в семье - пополнение. Появился 28-й атомный город - Энергодар с самой крупной в Европе атомной электростанцией - Запорожской АЭС.

- Семья «Росатом» - это одна команда, мы чувствуем ответственность за каждого человека и всегда поддерживаем тех, кто рядом, - отмечают в корпорации.

НОВИЧКОВ НЕ ОБИЖАЮТ

В ноябре Запорожская АЭС вступила в новый этап своей истории. Сотрудники станции получили первую зарплату - уже как полноценные члены российского атомного сообщества.

Размеры заработной платы, система оплата труда и социальные льготы на ЗАЭС теперь сравнимы с теми, что существуют на других российских станциях. Это значит, что уровень дохода сотрудников ЗАЭС вырос на 25 - 30 процентов. Социальный пакет сохранится в полном объеме, а после подписания нового коллективного договора за счет приведения его к российским стандартам даже расширится.

Предприятия российской атомной отрасли сегодня входят в число лучших работодателей страны, в том числе по уровню заработных плат и социальных гарантий для работников. По статистике, уровень зарплаты на АЭС более чем в 2 раза превышает уровень зарплат в других отраслях в регионе.

Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции.

МАРАФОН ПОДДЕРЖКИ

Осенью 2022 года был запущен марафон «Росатом» вместе с Энергодаром». Всей большой и дружной «семьей» собирали средства, вещи, подарки для тех, кто сейчас нуждается в помощи. Передавали деньги, одежду, игрушки, канцелярские наборы. «Росатом» обеспечил давно пустующие библиотеки хорошими книгами. А впереди еще - помощь детским садам, школам, медицинским учреждениям и ветеранским организациям. От концерна «Росэнергоатом» в Энергодар детям трех школ и двух детских садов привезли свыше 1000 пледов, 200 комплектов постельного белья и 1000 канцелярских наборов, а также спортивное оборудование и инвентарь (шведские стенки, футбольные ворота, ракетки, обручи, скакалки, мячи, кегли и многое другое).

Неравнодушные сотрудники атомной отрасли вместе с экспертами часто устраивают спортивные состязания, марафоны знаний, познавательные встречи для людей «золотого» возраста.

НА БЛАГО ВСЕГО ГОРОДА

Благополучие жителей всех атомных городов и их безопасность - один из приоритетов российских атомщиков. Так, среди городов атомной отрасли проходит конкурс «#РОСАТОМВМЕСТЕ». Он проводится с 2018 года в 21 городе атомной промышленности и охватывает более 80% жителей данных населенных пунктов. Его цель - реализация социальных проектов, которые помогают сделать жизнь в городе лучше. Со временем поучаствовать в нем смогут и активные жители Энергодара.

Евгений Балицкий и Ренаты Карчаа.

Сейчас представители России намерены сформировать комплексный план развития Энергодара. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий провел рабочую встречу с советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом») Ренатом Карчаа.

В первую очередь обсуждался вопрос безопасности, поскольку ВСУ Украины постоянно обстреливали объекты Энергодара и могли вывести из строя АЭС, спровоцировать экологическую катастрофу.

- Часть беседы была посвящена будущему города Энергодара. В ближайшее время Запорожскую область посетит рабочая группа, сформированная из представителей российских атомных городов. Основная цель специалистов - подготовка и формирование комплексного плана развития Энергодара как автономного субъекта и города областного подчинения. В соответствии с этими направлениями будет строиться вся конструкция бюджетных и прочих городских структур, - прокомментировал Евгений Балицкий.