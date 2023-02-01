Виктор Бут впервые приехал в ДНР

Денис Пушилин встретился с российским бизнесменом Виктором Бутом. Фото: ТГ/Пушилин

Российский бизнесмен Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы, сегодня впервые приехал в ДНР. Он принял участие в открытии первых местных отделений партии ЛДПР в Енакиево и Горловке.

- Вы за все эти годы отстояли свое право, вернулись в Россию. Я тоже вернулся в Россию, поэтому понимаю вообще прекрасно ваше эмоциональное состояние, оно очень близко мне, оно в моем сердце, — сказал Виктор Бут.

Он сообщил, что готов принять участие в работе новой структуры, которая займется помощью нуждающимся россиянам.

- Как у любого русского человека есть желание в трудные моменты всегда быть рядом, помогать Родине, — заявил Бут. — Было обсуждение на уровне Государственной Думы о том, что возникла необходимость создать именно федеральный орган, который бы занимался помощью всем россиянам, попавшим в сложные ситуации, особенно за рубежом. Надеемся, что в этом году это будет уже оформлено, и будут все необходимые условия для того, чтобы вот такая структура начала работать. Я собираюсь в ней принимать самое активное участие.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин встретился с российским бизнесменом.

- Обсудили, как навязывают миру свою политику США, от беспредела которых пострадал сам Виктор. Сошлись во мнении, что Украину заманивали западными ценностями, а результат мы видим обратный: «украинизация» Европы, - рассказал о встрече с Бутом Пушилин.

Он отметил, что страны ЕС в угоду США ведут политику, противоречащую интересам их народов. А Украина демонстрирует степень угодничества.

Также руководитель региона принял делегацию ЛДПР, которая передала для бойцов из ДНР беспилотники и антидроновые ружья – то, что всегда востребовано на передовой.

Кроме этого, три школы в Снежном получили компьютерные комплексы, спортивный инвентарь и художественную литературу. Помощь доставил депутат Госдумы от партии ЛДПР Владимир Кошелев.

Енакиево и Горловка стали первыми городами в ДНР, где открылись местные отделения партии. Координатор регионального отделения ЛДПР в ДНР Андрей Крамар подчеркнул, что работа по учреждению подобных отделений в Республике только начинается.

Напомним, Виктора Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного судом по запросу США. Его обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Вашингтон считает террористической. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в 15 млн долларов.

8 декабря был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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