В ДНР готовятся к выборам, которые пройдут 10 сентября - в единый день голосования в РФ

На референдуме о вхождении ДНР в состав России члены избиркомов добросовестно выполнили свою работу. Фото: ТГ/Кулемзин

В ДНР стартовала подготовка к выборам региональных органов власти. Они пройдут по российским законам во второе воскресенье сентября 2023 года, 10 сентября – в единый день голосования в РФ. Жители Республики будут выбирать сроком на пять лет депутатов Народного Совета, а также представительные органы городов, районов, сел и поселков. Глава ДНР в соответствии с новой Конституцией Республики избирается Народным Советом.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин объявил о начале формирования состава республиканской избирательной комиссии.

- Формируется первый состав избирательной комиссии Республики в количестве 12 членов с правом решающего голоса, - заявил руководитель региона.

В КАКИЕ СРОКИ СФОРМИРУЮТ КОМИССИИ

18 января депутаты Народного Совета ДНР приняли Закон «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Донецкой Народной Республике». Документ регламентирует порядок формирования, организацию деятельности и полномочия избиркомов.

- Принятие данного закона обусловлено требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», - прокомментировал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

В регионе будут созданы республиканская избирательная комиссия, окружные (в случае, если это предусмотрено законодательством), территориальные (районные, городские, поселковые и другие) и участковые комиссии.

Избирательная комиссия Республики первого состава должна быть сформирована в составе 12 членов не позднее 10 марта 2023 года сроком на 5 лет. В состав избирательной комиссии должны войти представители от политических партий, представленных в Государственной Думе, от общественных объединений и от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

- Состав утверждается на основании поступивших предложений. На приём предложений законом отведено 30 дней со дня опубликования сообщения о начале формирования комиссии. В данном случае с 19 января по 17 февраля включительно. Для принятия решения о назначении членов комиссии отведено 20 дней с момента окончания приема предложений о кандидатурах. Таким образом, избирательная комиссия будет сформирована до 9 марта, - объяснил Владимир Бидёвка.

Народный Совет утвердит своим постановлением шесть кандидатур путем голосования на пленарном заседании. Еще шесть кандидатур будут утверждены указом врио Главы ДНР Дениса Пушилина. Минимум половина членов комиссии должна быть составлена на основе предложений политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению мандатов в Госдуме. Решения о составе избирательной комиссии Республики будут направлены в ЦИК РФ.

Территориальные комиссии будут сформированы республиканским избиркомом не позднее 1 мая сроком на 5 лет. Участковые — территориальными комиссиями после образования участков, но не позднее 15 июля на тот же срок.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Избиркомы должны обеспечить реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Также осуществляют подготовку и проведение выборов и референдумов на территории Республики.

Кроме того, комиссии обязаны информировать избирателей и участников референдума о сроках и порядке избирательных действий, связанных с подготовкой соответствующих мероприятий, ходе кампаний, а также о кандидатах и избирательных объединениях.

В законе подчеркивается, что комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов госвласти и органов местного самоуправления. Вмешательство в их деятельность со стороны третьих лиц не допускается.

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