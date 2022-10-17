Мариуполь возрождается: как сегодня выглядит город, который обретает новую жизнь

Контраст. Демонтаж и монтаж. Прошлое и будущее русского города. Расстояние между объектами примерно 500 метров.
Фото: Александр ИВАНОВ
С момента выдачи первых квартир новых домов микрорайона Невский прошел месяц. За это время в этом же жилом микрорайоне возвели новые этажи пятиэтажек и даже приступили к литью бетона в котлованы, где скоро вырастут девятиэтажные дома и школы — второй этап самой масштабной стройки Мариуполя.
Корреспондент «Комсомолки» прошелся по улицам Мариуполя и увидел, как восстанавливают город
Фото: Александр ИВАНОВ
Корреспондент «Комсомолки» прошелся по улицам Мариуполя и увидел, как восстанавливают город
Фото: Александр ИВАНОВ
А если пройтись по проспекту Ленина еще дальше — на въезде в город мы увидим отдельный строительный городок с уже почти готовыми 5 этажным и девятиэтажным жилыми домами, а также еще строящиеся четыре многоквартирных дома.
Корреспондент «Комсомолки» прошелся по улицам Мариуполя и увидел, как восстанавливают город
Фото: Александр ИВАНОВ
Корреспондент «Комсомолки» прошелся по улицам Мариуполя и увидел, как восстанавливают город
Фото: Александр ИВАНОВ
Контраст. Демонтаж и монтаж. Прошлое и будущее русского города. Расстояние между объектами примерно 500 метров.
Фото: Александр ИВАНОВ
Такие же здания строятся и в Приморском районе, в составе уже микрорайона Черемушки. Регулярный подвоз блоков позволяет не сбавлять темпы строительства.
А так выглядит памятник митрополиту Игнатию - одному из основателей Мариуполя. Стоит напротив новых домов у въезда в город.
Фото: Александр ИВАНОВ
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