Без поддержки не оставим

Помощь от Союза женщин Донбасса.

Кто-то однажды сказал, что в русских людях заложено милосердие в таком объеме, что те, кто оказался в беде или непростой жизненной ситуации, никогда не останутся без помощи. И эта особенность - одна из множества, объединяющих народ в единый кулак. Ведь так оно и есть. Как только в Донбассе в 2014 году начался вооруженный конфликт, из России тут же отправились гуманитарные конвои и волонтерские миссии. С началом спецоперации, когда территория республики стала расширяться, потребности в помощи стало больше. Больше стало и тех, кто по зову сердца оказывает эту помощь. И число добродетелей с каждым днем растет.

ЧТОБЫ БЫЛИ СЫТЫ И В ТЕПЛЕ

Только за последние пару дней около десяти тонн гуманитарной помощи - продукты м детская обувь - прибыло в поселок Каменный, что в Антраците, из Кисловодска. А председатель Союза женщин Донбасса Наталья Приймак передала собранную при содействии предпринимателей Луганска помощь семьям с новорожденными и пожилыми людьми Лисичанска.

- Будем стараться и в дальнейшем поддерживать нуждающихся. Для людей - это такая отрада понимать, что их не забыли, им есть кому помочь, - сказала Приймак.

Жители села Рай-Александровка и поселков Лоскутовка, Мирная Долина и Подлесное Попаснянского района получили от общественной организации «Не забудем! Не простим!» консервы, крупы и макароны, варенье, одеяла и подушки, сладости, средства личной гигиены.

- Несмотря на близость к зоне боевых действий и повреждения, которые получила инфраструктура поселков, на данный момент в них проживает не менее 300 человек, в том числе дети, - рассказали в организации. - Не обошли вниманием и встретившихся нам в пути кошек и собак. Им достался фарш, сухой корм и питьевая вода.

Полторы тонны помощи военным.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Активно работать продолжает и президентское движение Общероссийский народный фронт (ОНФ). Недавно его добровольцы доставили гумпомощь в Краснодонский детский дом-интернат, в котором воспитываются 104 ребенка, 64 из них - лежачие и ограниченные в перемещении.

- Для нас это знак поддержки и внимания, - подчеркнул директор дома-интерната Юрий Рыженков. - Нам очень важно, что нас не забывают, о нас помнят, заботятся.

Также представители Народного фронта передали для организации пунктов обогрева в городе Золотое генераторы, раскладушки, одеяла, подушки и продукты питания. Помощь будет распределена между двумя пунктами обогрева - в квартале Солнечный и в поселке Карбонит. Также необходимые продуктовые и гигиенические наборы, постельное белье и много другое было передано вынужденным переселенцам.

- Люди, которым мы привезли помощь, это те, кто живет у родственников либо снимает квартиры, то есть не в пунктах временного размещения, не в общежитиях. Эти люди нуждаются в постельном белье, одеялах, еде, одежде, - пояснила представитель Народного фронта Мария Белецкая.

СВЯТОЕ ДЕЛО

Помощь в монастырь Хорошего.

Благотворительный фонд «Гуманитарный конвой «Быть добру» помогает церквям, храмам и монастырям. В праздник Крещения Господня гумпомощь от него - продукты, электрогенератор и хлебопечь - получил Свято-Иоанно-Предтеченский мужской монастырь в селе Чугинка Станично-Луганского района.

- В монастыре живут не только монахи. Здесь получили кров беженцы с освобожденной территории, поэтому привезенные продукты будут весьма кстати, - сказал главный специалист сектора по вопросам религии и межнациональных отношений министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Виктор Федоров.

Такой же груз был доставлен и в Свято-Вознесенский мужской монастырь в селе Хорошее Славяносербского района.

- Долгое время эта обитель находилась в непосредственной близости от линии размежевания. Пострадала в 2014 году, - рассказал заведующий сектором по вопросам религии и межнациональных отношений министерства Олег Помников. - В свое время в этом монастыре находили приют многие селяне, здесь помогали переселенцам, оставшимся без крова. И оказание помощи монастырю - богоугодное дело.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ВОЕННЫМ

Нескончаемый поток помощи отправляется и военнослужащим. Участникам спецоперации передают не только обмундирование и беспилотники, все, что может пригодиться в полевом быту. Так, например, из Вологды в Алчевск привезли полторы тонны груза. Это пиломатериалы, мотобуры, насосы, тросы, генераторы. Закупить все помогли вологодские предприятия и организации.

Отправить помощь на фронт решили учителя и ученики луганской школы № 13 имени Александра Молодчего.

Вероника Бова.

- Мы передаем бойцам гуманитарную помощь, собранную обучающимися, родителями и педагогами нашей школы. Передаем и медикаменты, и средства первой необходимости, и гигиенические наборы, частично одежду - теплые шапки, перчатки - то, что сегодня необходимо ребятам, которые находятся на боевых позициях, - подтвердила заместитель директора школы № 13 Вероника Бова.

Павел.

Военнослужащий 2-го армейского корпуса Павел поблагодарил школьников за поддержку.

- Эта помощь очень поможет ребятам, мы очень ценим, что дети о нас не забыли, помнят, - поблагодарил боец. - Мы их тоже защищаем, любим, ценим и дальше будем продолжать защищать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В новогоднем настроении

Дима из Алчевска получил подарок от руководителя Лутугино.

Продолжают сбываться детские новогодние мечты. 11-летний Дима из Алчевска загадал себе механическую клавиатуру. И его желание сбылось. Личным волшебником для мальчика стал глава Лутугинского района Евгений Бондарь. Дима занимается футболом. К своим годам он уже имеет в своем активе много медалей и грамот. А символичным стало то, что первую награду ребенок завоевал как раз в Лутугино.

- Я с большой радостью и честью выполнил миссию Деда Мороза, вручив юному алчевцу подарок. Очень хочется, чтобы наши дети не переставали верить в новогоднее чудо! - сказал чиновник.

Новогоднее волшебство сотворили и сотрудники Управления исполнения наказания (УИН) МВД ЛНР.

- Уже более трех лет наши сотрудники навещают ребят - это добрая традиция. В дом ребенка мы привозим все необходимое: начиная со строительных материалов и необходимого инвентаря, заканчивая игрушками и сладостями, - рассказали в управлении.

ВНИМАНИЕ!

В Луганске гуманитарную помощь можно получить по адресу: улица Пушкина, дом 8.