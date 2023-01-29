Соцобъекты - под ключ

Денис Пушилин во время одного из визитов в школу Старобешевского района оценил работы, выполненные Республикой Бурятия.

Порядка шестисот миллионов рублей будет вложено Республикой Саха в восстановление Кировского. Деньги будут направлены на ремонт больницы, библиотеки, школы искусств, дома культуры, а также на реконструкцию двух парков, стадиона, ремонт дорог и на другие работы по восстановлению городской инфраструктуры: план уже согласован.

Без перерывов и выходных

Налаживать жизнь в Кировском Якутия начала еще весной минувшего года, взяв шефство над городом.

- Город Кировское не был в зоне боевых действий. Но восемь лет практически в состоянии войны жил, денег ни на что не хватало, поэтому структуры крайне обветшали, - сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Все время специалисты из региона-шефа трудились без выходных. Уже к ноябрю 2022-го благодаря их усилиям был восстановлен 31 объект в городе. Отремонтированы и восстановлены дома, школа, досуговый центр и больница. На этом работы не прекратились.

- Якутия и дальше будет помогать городу Кировское, восстановительные работы в городе продолжаются, - отметил Айсен Николаев.

Обновленной школе - новое оборудование

Глава Якутии передал начальнику отдела образования города Ирине Арзамасцевой сертификат для оборудования компьютерного класса.

Якутия не только восстанавливает учреждения Кировского, но и оснащает всем необходимым. Один из примеров - школа № 2, в которой за 40 лет эксплуатации ни разу не делали капремонта. В прошлом году этот объект стал самым масштабным в рамках шефской помощи городу от Дальневосточного региона.

- Здесь фактически были оставлены только стены. Полностью меняли сантехнику, вентиляцию, электрику, окна, кровлю, - поведала директор школы Ольга Цюпка.

Школу также оснастили новым оборудованием, в том числе и для специализированных кабинетов физики, химии, компьютерных классов. Завезены мебель для актового зала, спортивный инвентарь, кухонное оборудование. Во всех классах установлены интерактивные доски.

Также глава Якутии передал начальнику отдела образования города Ирине Арзамасцевой сертификат на оборудование компьютерного класса в средней школе № 3. Работы там запланированы на 2023 - 2024 годы.

Еще одно из направлений сотрудничества - IT-индустрия. Во время одной из встреч Айсен Николаев и врио главы ДНР Денис Пушилин обсудили варианты сотрудничества и развитие этой сферы. Один из планов - создание в этом году в Кировском современного IT-центра, где все желающие смогут получить передовые цифровые профессии.

Компьютеры для Докучаевска

Владимирская область отправила школьникам Докучаевска 170 компьютеров.

Помогают в оснащении образовательных учреждений ДНР и другие регионы России. Владимирская область 13 января отправила школьникам Донбасса партию ноутбуков, компьютеров и другую технику. Ее получат образовательные учреждения Докучаевска.

- Обстрелы сейчас идут рядом с Докучаевском, и дети вынуждены учиться дистанционно. Наши школы не в должном количестве обеспечены современной техникой, поэтому такая помощь будет большим подспорьем для учителей в проведении занятий, а для школьников - возможностью получить доступ к информационным технологиям, - подчеркнул замглавы мэрии Докучаевска Александр Захаров.

Всего Владимирская область передала в ДНР 140 ноутбуков, 30 стационарных «системников» и множество другой оргтехники. А незадолго до этого шефы отправили в зону проведения спецоперации партию гуманитарной помощи: 22 печки, газовые горелки и баллончики к ним, лопаты, топоры и колуны, гвозди, зимние костюмы, берцы, комплекты термобелья, медикаменты, продукты.

Учиться будет комфортно

Не отстает и Бурятия. Республика закупила компьютеры во все школы подшефного Старобешевского района.

- Всего было закуплено 286 компьютеров. Кроме того, в каждую из 20 школ района было закуплено по 2 компьютера, для того чтобы обеспечить работу администраций, - рассказал глава администрации Старобешевского района Николай Михайлов.

Также Бурятия обеспечила все школы района спортинвентарем, которого не хватало детям. Теперь ребята могут полноценно заниматься физкультурой.

- Эта поддержка неоценима. Мы очень долго этого ждали, но даже не думали, что за нас возьмутся так основательно, - говорит жительница Старобешевского района, воспитывающая 6-летнюю дочь Софию. - В этом году я буду отдавать ребенка в школу. Видя то, как их ремонтируют, закупают все необходимое, я уверена, что учеба будет комфортной для ребенка, за что спасибо всем, кто прикладывает к этому усилия.