Главная цель - помощь людям

Максим Джетыгенов.

Проект «Москва - ВСКС - Донбасс» Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) стал победителем Фонда президентских грантов. Руководитель отделения Максим Джетыгенов рассказал «Комсомолке», что сейчас все планы команды находятся в стадии реализации. На средства президентского гранта уже удалось приобрести дорогостоящий аварийно-спасательный автомобиль для выезда на новые территории, необходимые инструменты для команды, бронежилеты, каски и многое другое.

- Собрана группа добровольцев - кандидатов на участие в аварийно-восстановительных работах в рамках проекта «Москва - ВСКС - Донбасс», - рассказывает Максим. - С добровольцами проводятся занятия по работе с бензоинструментом, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, оказанию первой помощи, психологической поддержки пострадавшего.

По словам Джетыгенова, командировка такого рода для многих добровольцев в новинку, и важно провести максимально качественный отбор кандидатов для проведения работ: эффективно и без лишних рисков.

Помогать в сборе заявок для оказания помощи в Донецкой и Луганской Народных Республиках команде ВСКС помогут коллеги-добровольцы из штаба #МыВместе, а также представители общественных организаций новых регионов России.

- Первая командировка нашей команды состоится только в марте-апреле, - говорит руководитель Московского горотделения ВСКС Максим Джетыгенов. - Планируется отработать минимум 45 заявок от жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Есть определенные населенные пункты, куда мы планируем поехать, но все будет зависеть от оперативной информации с линии соприкосновения.

Джетыгенов подчеркивает, что особое внимание московская команда ВСКС будет уделять семьям, оставшимся без мужчин в семье, инвалидам и пожилым людям.

- Эти категории граждан зачастую физически не в состоянии выполнить тяжелые работы, - отметил руководитель проекта. - Наша цель - оказать помощь конкретным людям, чье жилье пострадало в ходе обстрелов.

Добровольцы Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей наряду со всеми добровольцами с 24 февраля 2022 года принимают участие в гуманитарной миссии #МыВместе: занимаются формированием, погрузкой и доставкой гуманитарной помощи жителям новых территорий.

Восстановительные работы в православном храме Волновахи.

- За это время мы проводили восстановительные работы в православном храме Волновахи, в административных зданиях освобожденных городов, разбирали завалы школы № 1 и здания МРЭО, - рассказывает Максим. - В Мариуполь доставляли детские игрушки для детсада и гуманитарную помощь, вели работы по восстановлению памятника воинам-интернационалистам и занимались многим другим.