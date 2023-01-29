80 лет со дня освобождения Станицы Луганской

Местные жители возлагают цветы к могиле погибших земляков.

ПОМНИМ!

182 дня оккупации. 182 дня издевательств и притеснений. 182 дня веры в советских воинов и борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

20 января исполнилось 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков Станицы Луганской и ряда населенных пунктов. Это произошло вследствие проведения военной операции «Малый Сатурн», или Среднедонской наступательной операции, с целью овладения Ростовом-на-Дону и выхода войск к реке Северский Донец.

В честь памятной даты жители поселка провели митинг. Настоятель Станично-Луганского Свято-Никольского храма протоиерей Алексий провел панихиду по погибшим защитникам Отечества. Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку. А местный краеведческий музей организовал для жителей и гостей населенного пункта экскурсию по тематической выставке.

- Мы всегда будем помнить тот подвиг, который совершили наши воины, наши защитники. Благодаря им мы сейчас живем, строим планы и растим детей, - говорит жительница поселка Ирина. - Киевская власть пыталась заставить нас забыть настоящую историю и чтить чуждых нам героев. Но мы выстояли.

Многие жители населенного пункта сравнивают оккупацию 1941 - 1943 годов с оккупацией поселка киевским режимом.

- Наш народ на референдуме высказался за то, чтобы жить отдельно от пришедшей на крови власти, бандеровской, националистической власти, - рассказывает местный пенсионер Михаил Федорович. - Они в 2014 году пришли на нас с танками, с оружием, пустили на нас армию, чтобы задавить, истребить. Чего только стоят выходки нацистских батальонов, которые тут у нас орудовали, сколько людей пропали без вести.

Однако люди верили в Луганскую Народную Республику, верили в Россию и продолжали бороться с украинскими боевиками. Чего только стоит «диверсия» жителя села Николаевка Николая Рубана. Мужчина в январе 2015 года подорвал блокпост ВСУ с помощью взрывного устройства, спрятанного в банку меда. Рубана захватили в феврале 2015-го и приговорили к 15 годам лишения свободы, однако он вернулся домой в рамках обмена пленными спустя пять лет заключения.

Дети - участники митинга в честь освобождения поселка.

- Мне не стыдно смотреть людям в глаза, потому что я сделал все что мог, чтобы защитить нашу землю от нашествия фашистов, - говорит Николай Рубан. - Мой отец воевал, я до сих пор храню его китель с наградами. Я не мог предать его память, не мог поступить иначе.

КАК ЭТО БЫЛО

Заведующий Станично-Луганским краеведческим музеем Вячеслав Соколов рассказывает, что во время немецко-фашистской оккупации на территории района действовало несколько подпольных групп областного масштаба. Также в эти годы на территории Станично-Луганского района фашистами было организовано два лагеря военнопленных. Один - в самой Станице Луганской, второй - в селе Красная Таловка.

Солдаты, освобождавшие Луганщину.

- В этих лагерях находилось свыше полутора тысяч советских пленных, - рассказывает Соколов. - В частности, из 282 первоначально находившихся в лагере у Мостопоезда часть умерли от ран и болезней, а оставшиеся 242 из них были расстреляны при отступлении оккупантами из Станицы Луганской. В лагере Красной Таловки общее количество военнопленных оценивается около полутора тысяч, большая часть которых умерли от ран, голода и болезней во второй половине 1942 года.

Немцы расстреливали мирных жителей. По данным Чрезвычайной государственной комиссии по Ворошиловградской области, за период оккупации в Станично-Луганском районе убито 438 мирных граждан: 410 мужчин, 17 женщин и 11 подростков. Еще захватчики отправили на каторжные работы в Германию 2109 юношей и девушек.

- Таким образом, скорейшее освобождение района давало возможность сохранить сотни, тысячи жизней советских людей, - уверен Вячеслав Соколов. - Само наступление характеризовалось прорывом танковых частей от реки Деркул в направлении Станицы Луганской и Петровки. Освобождение других населенных пунктов растянулось во времени после взятия этих ключевых поселков.

Операция по освобождению Станицы Луганской началась утром 20 января 1943 года.

Борис Бахаров.

- Преодолев реку Деркул, части 18-го танкового корпуса командира Бориса Бахарова, в который вошли четыре танковые бригады и 32-я мотострелковая бригада командира подполковника Сердюка, ведя бои на самом крайнем левом фланге 1-й гвардейской армии вдоль реки Северский Донец, перешли в наступление на села Верхняя и Нижняя Герасимовка. И в этот же день освободили Станицу Луганскую, - рассказывает директор краеведческого музея. - Кроме танкового корпуса в освобождении района участвовали артиллерийские, пехотные и другие части, особенно известными стали 44-я, 58-я, 59-я стрелковые дивизии.

Весь район был очищен от захватчиков к 18 февраля 1943 года. После освобождения, по словам Вячеслава Соколова, население района принимало активное участие в расположении и уходе за ранеными бойцами Красной армии.

- К сожалению, многие из них умрут от ран и будут захоронены в братских могилах в селах района, при этом их воинская принадлежность будет не обязательно связана с частями, которые непосредственно освобождали тот или иной населенный пункт, - говорит краевед. - Всего в нашем районе официально насчитывается 24 братские могилы, в которых похоронено 1435 бойцов, подпольщиков, партизан. На самом деле таких могил гораздо больше, и общее количество захороненных не поддается уже точному подсчету.

ВТОРОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

От украинской армии Станица Луганская была освобождена в самом начале спецоперации - 26 февраля 2022 года. Населенный пункт украинские боевики оставили без боя.