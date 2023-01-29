Чем привлекательно предприятие «Артемсоль» в Соледаре, которое перешло под контроль России

Все, что рубит комбайн, сразу можно упаковывать в пачки и отправлять на продажу. Фото: ГП «Артемсоль»

Соледар, где находится крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли «Артемсоль», российские войска освободили 13 января. После упорных боев. Город и шахты предприятия украинская армия превратила в сильно укрепленный район. Но в ДНР уверены, что работу «Артемсоли» удастся быстро восстановить. А Соледар заново отстроить, учитывая опыт Мариуполя.

Чем же привлекательна «Артемсоль», за которую шли многомесячные бои?

ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВИЗНА ДОБЫЧИ

История предприятия началась в 1881 году с пуска первой соляной шахты. Затем появились другие рудники, а подлинный расцвет соляной промышленности начался уже в советское время. Объединение производило до 40 процентов каменной соли в СССР и до 90 процентов — на Украине. При этом добыча в 1991 году составила 7,2 млн тонн. А в 2020 году… 1,2 млн тонн. Как видим, 30 лет украинской государственности на пользу предприятию не пошли.

Артемовская соль в последние годы поставлялась в 22 страны мира. Основными потребителями продукции «Артемсоли» в Европе являлись Польша, Австрия, Венгрия, Финляндия, Германия и Дания. Крупнейшим импортером была и Российская Федерация, на российский рынок приходилось более половины продукции предприятия.

Запасы каменной соли в районе Артемовска и Соледара, оцениваются в более чем 15 млрд тонн. При высоком уровне добычи их хватит более чем на тысячу лет. Так считает заведующий кафедрой «Горное дело» Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) Андрей Белодедов.

Перспективы для продукции «Артемсоли» весьма заманчивы. По оценкам экспертов, общемировой объем добычи соли каменной можно оценить примерно в 300 млн тонн в год. При этом на Россию приходится всего 8 млн тонн добычи, страна ежегодно еще и импортирует до одного миллиона тонн сырья. На территории России шесть крупных месторождений каменной соли. Однако артемовская соль имеет более высокое качество. Содержание натрий-хлора в ней просто феноменально - превышает 98 процентов.

Добыча соли в Донбассе необычайно выгодна. Все, что рубит комбайн, сразу можно упаковывать в пачки и отправлять на продажу. К тому же запасы соли удобно залегают, их можно эффективно и дешево разрабатывать.

Посетителям открываются величественные залы, которые сотворила сама природа. Фото: ГП «Артемсоль»

СПЕЛЕОСАНАТОРИЙ, ПОДЗЕМНЫЙ ХРАМ И УНИКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

А еще шахтные выработки использовались в целях лечения и туризма. На глубине 300 метров расположен спелеосанаторий, где ежегодно проходили лечение тысячи людей, страдающих болезнями органов дыхания.

Огромных размеров соляной зал высотой 30 метров – главная достопримечательность шахты. Здесь можно наблюдать уникальное явление – эффект звукового облака. Увидеть фотографию древних ветров, которые дули миллионы лет назад.

В 2003 году в камере был зафиксирован рекорд, занесенный в международную Книгу рекордов Гиннесса - первое подземное воздухоплавание. Воздушный шар летал под землей больше четырех часов.

Через пять лет был установлен еще один рекорд, также вписанный Книгу рекордов Гиннесса. Знаменитый богатырь из Донбасса Дмитрий Халаджи поднял 100 пудов соли.

Подземный Свято-Вознесенский храм теперь имеет статус музея. Фото: ГП «Артемсоль»

Не менее уникальна история подземного храма, которая берет начало в XIX веке. Свято-Вознесенский храм был расположен на глубине около 300 метров, недалеко от места спуска в шахту. Его стены, алтарь и купол были вырублены из соли. Церковь сделали шахтеры, чтобы иметь возможность помолиться о благополучном возвращении из смены. В советское время на месте храма была устроена конюшня.

В начале XXI века решено было возродить подземную церковь. Сейчас в ней сделано возвышение алтаря и установлен новый иконостас, сложенный из кирпича. Вход в храм отделяет от остальной части шахты каменная ограда с коваными воротами. Рядом с храмом установлена колокольня — все в ней, за исключением колокола, сделано из соли. В настоящее время подземный храм имеет статус музея.

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