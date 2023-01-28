Здоровье детей - бесценно

Питерские врачи нашли возможность слегка попозировать. Фото: Минздрав Херсонской области

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Здоровье детей и растущее поколение в России - под особой заботой. Это доказывают интенсивной работой медики, командированные сразу из нескольких регионов страны. По распоряжению президента Владимира Путина десятки выездных бригад проводят углубленные профосмотры в Донецкой и Луганской Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Масштабная опека детского здоровья началась с ноября прошлого года. Профессиональную помощь многие получили впервые. Раньше это было роскошью. За новую реальность врачей заслуженно благодарят. А они с гордостью говорят - ехали не по приказу. По зову сердца.

Больше 5 тысяч обследованных детей - таков результат работы выездных бригад из Крыма и Адыгеи. Они прибыли на помощь в Херсонскую область. В поте лица трудились с ноября и весь декабрь. За этот короткий срок провели профосмотры во всех школах и детских садах Генического района. И не зря - почти треть юных жителей нуждалась в консультации и лечении узких специалистов. Теперь они это наконец получат. Бесплатно.

- До нового года план по медобследованиям мы выполнили, я бы даже сказал, перевыполнили, - делится результатами министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев. - Многие болезни проходят бессимптомно. Родители даже могут и не знать, что ребенку нужна медицинская помощь. Поэтому пренебрегать профосмотрами не стоит. Ведь здоровье наших детей - бесценно.

Благо родители и опекуны это тоже понимают. Обследования проходят только с их согласия. Отказы редкость. Всего около 3% в прошлом году. А сейчас еще меньше. Положительную динамику приводит региональный минздрав. Теперь важным делом занимаются в Новотроицком районе. На смену коллегам из Крыма и Адыгеи приехали две бригады врачей. С новыми силами они заботятся о детском здоровье. С 16 января осмотрели уже больше 600 ребятишек.

Ударными темпами работают 23 специалиста. Их задача - выявить скрытые заболевания и направить на лечение. Таких случаев будет немало. Прежние власти упор на диспансеризации детей не делали. Это показывает и вышеназванная статистика по Херсонщине, и общая по всем новым регионам.

- Обследовано свыше 110 тысяч детей. Более чем в половине случаев диагнозы поставлены впервые. Под диспансерным наблюдением находятся уже около 17 тысяч. Почти 3800 несовершеннолетних направлены на плановое лечение, - поделился результатами министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, обследовано практически 20% юного населения. Вклад внесли и врачи из Челябинска. Говорят, приходилось ночами сбегать в бомбоубежища и спать одетыми. Но команде преимущественно из женщин опасности не помешали исполнить профессиональный долг.

ПОЕХАЛИ НА ПОМОЩЬ БЕЗ РАЗДУМИЙ

Бригада вновь прибывших адыгейских врачей.

В Херсонской области полную диспансеризацию планируют провести до конца учебного года. Впрочем, кроме осмотров, приехавшие врачи занимаются и лечением детей. Медики из Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика Павлова провели больше 60 операций. В том числе помогали недоношенным новорожденным.

Работали месяц в двух больницах: Генической центральной районной и Скадовской центральной городской. Бок о бок со здешними врачами.

- Мы сделали много анестезий совместно с местными анестезиологами. В больницах Херсонщины работают прекрасные специалисты. Мы считаем их героями. Несмотря на непростую ситуацию, медики не покидают свои рабочие места, - оценил коллег анестезиолог-реаниматолог Сергей Шкабаров.

Но одним им было не справиться, продолжает специалист. Поток больных большой. И детей, и взрослых. Поэтому 6 дополнительных врачей из Санкт-Петербурга - анестезиологов, хирургов и терапевтов - позволили немного выдохнуть местным медикам. К тому же это оказалось обоюдно полезным - шел обмен опытом.

На глазах командированных специалистов медицина Херсонщины переходит к общероссийским стандартам. Вводится уже зарекомендованная система телемедицины - онлайн-консультация по интернету. Пациенты даже в самой глухой деревне смогут попасть на прием к ведущим узким специалистам страны, радуется приехавший из Северной столицы Дмитрий Куликов.

На новом месте врачи столкнулись с бытовыми трудностями. Сухой закон оценили. Поддерживают. Говорят, военная дисциплина только на руку. Опасность понимают - все-таки неподалеку идут бои. За себя не переживают. А вот близких берегут.

- Родителям о командировке не сказал. Брат родной и тетя с дядей в курсе, - рассказывает врач-анестезиолог-реаниматолог Артем Лашук. - Отнеслись нормально. Поддержали. Ждут обратно.

На помощь отправились искренне, по зову сердца, подхватывает питерского коллегу врач-терапевт Василий Белаш:

- Ехать или нет - такой вопрос даже не стоял. Если мы здесь полезны, то обязательно приедем снова. Ведь наша задача лечить людей. Если не мы, то кто тогда?

Отважных российских специалистов жители благодарят. В первую очередь за медицинскую помощь самым дорогим - детям. Говорят спасибо и за заботу об их досуге. В Геническом районе появились современные детские площадки. Их установили власти Адыгеи. Детворе понравилось, рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

На подшефной территории он недавно был с рабочей поездкой. Навестил уже упомянутых медиков-земляков из Майкопа и их координатора Хизира Хотко.

Командированные сделали еще одно доброе дело - наладили работу высокотехнологичного оборудования в районной больнице. А это значит, в новых регионах станет еще больше здоровых жителей - и взрослых, и самых маленьких.