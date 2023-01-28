Фото: Александр Река/ТАСС

ЗАЩИЩАЕМ НАСТОЯЩЕЕ И ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

20 января стартовал проект «Вместе Zа Семью», направленный на оказание гуманитарной и психологической помощи многодетным семьям и семьям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Помощь уже была оказана жителям Луганска, Краснодона и Станицы Луганской. Активное участие в проекте принимает луганское общественное движение «Мир Луганщине».

- В рамках проекта в этом месяце мы планируем оказать помощь 50 семьям. Эта поддержка будет оказываться в течение всего года. Мы сотрудничаем с представителями министерств и ведомств, чтобы получать информацию, какие семьи нуждаются в нашей помощи и поддержке, - сказала представитель рабочей группы Центрального совета сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия» по вопросам сотрудничества с ЛНР, куратор проекта на территории республики Антонина Машкова.

Она уточнила, что гуманитарный набор помощи может меняться в зависимости от потребностей конкретной семьи. Это могут быть продукты, средства личной гигиены, бытовая химия, лекарства, которые не требуют рецепта, витамины, игрушки и другие самые необходимые для семьи предметы.

В БУДУЩЕМ ОБЪЕМ ПОМОЩИ УВЕЛИЧИТСЯ

Председатель ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина побывала в ЛНР и рассказала о дальнейших перспективах организации помощи многодетным семьям.

- С волонтерским сообществом ЛНР наша ассоциация провела благотворительную акцию в поддержку многодетных семей. Она положила начало реализации поддержанного в октябре Фондом президентских грантов проекта «Вместе Zа Семью». Мы уверены, что применение опыта, который мы приобрели в других регионах России, и совместный поиск решений с волонтерами в республике помогут семьям с детьми, оказавшимися в трудном положении в Донбассе, - уверена Мария Филина.

В основе проекта «Вместе Zа Семью» - создание и развитие в регионах России конкретных пунктов оказания помощи многодетным. И дело не только в раздаче гуманитарной помощи - это «ресурсные центры», а именно места, где родители, у которых много детей, получают конкретную помощь и нужные консультации.

- Такой подход подтвердил свою эффективность в других регионах России. Сработает он и в Донбассе. Даже в условиях СВО новые технологии помощи семьям в трудной жизненной ситуации на территории ЛНР и ДНР помогут организовать волонтеров, которые занимаются на местах этой темой, сплотить их, помочь семьям с большим количеством детей выжить, - говорит председатель ассоциации.

Волонтеры проекта проходят тренинг «Кризисное психологическое консультирование», стажируются, поэтому гораздо эффективнее могут помочь в самых сложных ситуациях.