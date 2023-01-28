Территория возможностей

Победители конкурса «Пишем Будущее» в Волгограде. Фото: Пресс-служба платформы «Россия - страна возможностей»

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПОЕЗДКИ

Президентская платформа «Россия - страна возможностей» в этом году отметит свой первый юбилей - 5 лет. Она была создана по Указу Президента России Владимира Путина в мае 2018 года. В ее конкурсах и проектах активно принимают участие жители ЛНР. В июне 2022 года специально для жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на платформе стартовал конкурс эссе «Пишем Будущее». В этом проекте приняли участие более 10 тысяч человек.

Алексей Варяница.

- Молодежь из ЛНР активно участвовала в конкурсе, из республики было 4180 человек. Для победителей были организованы поездки в разные регионы России в рамках программы «Больше, чем путешествие». Из ЛНР такие поездки совершили уже 1325 человек. В рамках этих путешествий мы организовали тематические выезды для победителей конкурса: программу для развития социального предпринимательства среди молодежи, посещение медицинского университета для студентов-медиков, программу повышения квалификации для педагогов-предметников и сотрудников образовательных организаций в Центре знаний «Машук». Мы стараемся сделать каждый выезд победителей конкурса «Пишем Будущее» по-своему уникальным и полезным. В 2023 году поездки победителей конкурса продолжатся. Сейчас все конкурсы и проекты платформы доступны для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областей, - рассказал руководитель отдела реализации специальных проектов АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Варяница.

Для многих участников конкурса такие поощрительные поездки стали практически единственной возможностью увидеть регионы России, побывать в интересных, туристических местах.

Руслана Абрамова.

- Мы посетили много замечательных мест: например, прогулялись по набережной в Ростове, где увидели интересные памятники, проехались по канатной дороге в Роза Хутор, посетили парк «Ривьера», где посмотрели увлекательное шоу в дельфинарии. Безумно рада, что получила возможность не только побывать в новых для себя городах, но и встретить замечательных людей, которые стали моими друзьями, - говорит участница конкурса Руслана Абрамова.

МАССА ИДЕЙ

Работа с активом платформы «Россия - страна возможностей» в Луганске.

В Луганске в январе одну из встреч актива платформы посетили первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и врио главы республики Леонид Пасечник. Молодые участники платформы предложили инициативы, которые можно было бы реализовать в ЛНР, представили проекты новых площадок, где их сверстники могли бы встречаться и обмениваться идеями.

Кроме конкурса «Пишем Будущее», жители ЛНР принимали участие в таких проектах платформы, как «Твой ход», «Большая перемена», «Экософия», «Другое дело», образовательной программе «Мастерская новых медиа» и программе «Спасибо, братцы!».

Даниил Калитвенцев.

- В ЛНР мы работаем с молодыми людьми, стараемся направлять их и подсказывать, в каких проектах платформы они могут себя реализовать. У них много хороших идей, которые будут полезны обществу. На недавней встрече с участниками проекта они предлагали много интересного: центр для молодежи, волонтерский центр, проекты для блогеров и реконструкторов истории, различные фотозоны и артобъекты, которые бы сделали Луганск более привлекательным, обсуждали и проект создания артгородка для художников и людей творческих профессий. Благодаря платформе начала работу и важная для Донбасса программа по реабилитации демобилизованных студентов «Спасибо, братцы!». 25 человек благодаря программе в конце декабря прошли курс рекреационно-оздоровительных мероприятий и познакомились с историей, культурой и точками туристического притяжения Москвы. Для некоторых из них это было первое посещение столицы, - говорит координатор спецпроектов президентской платформы «Россия - страна возможностей» в ЛНР Даниил Калитвенцев.

Победители конкурса «Пишем Будущее» во время путешествия в Краснодарский край.

ПРОЯВИЛИ СЕБЯ

Среди жителей ЛНР, принимавших участие в проектах и конкурсах платформы, есть как молодые люди, так и состоявшиеся профессионалы. Например, Иван Кусов, победитель конкурса управленцев «Лидеры России» в 2022 году, назначен министром образования и науки ЛНР. Александра Веселова, выпускница программы «Мастерская новых медиа», была назначена заместителем министра связи и массовых коммуникаций республики.

В 2022 году прошли в финал конкурса «Твой ход» и победили студент Луганского государственного педагогического университета Даниил Руднев, студентка Луганской государственной академии культуры и искусства им. М. Матусовского Кристина Горбачевская. Каждый из них выиграл 1 млн рублей на свое развитие. Студенты из ЛНР активно участвовали в Российской национальной премии «Студент года». В специальном открытом треке конкурса 2022 года «Студент года. Медики» в номинации «Фармация» победителем стал студент Луганского государственного медицинского университета им. Святителя Луки Владислав Суббота.

Участница проекта «Экософия», победительница конкурса «Пишем Будущее», региональный координатор в ЛНР Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Алиса Дудник.

- На мой взгляд, платформа «Россия - страна возможностей» поможет молодежи Донбасса быстрее интегрироваться в российское общество, реализовать свой потенциал. Благодаря платформе ребята смогут больше общаться друг с другом, создавать новые проекты, объединяться вместе из разных вузов и направлений деятельности для решения общих задач, на благо республики и России, - считает участница проекта «Экософия», победительница конкурса «Пишем Будущее», региональный координатор в ЛНР Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Алиса Дудник.