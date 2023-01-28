Россия заново раскрывает потенциал Донбасса

Добыча каолина.

Месторождение ценной белой глины (каолина) «Белая Балка» под Волновахой - одно из перспективных «даров природы» для ДНР. Теперь Россия вложит средства, привезет оборудование и возродит карьер. Люди получат рабочие места, бюджет - налоговые поступления, а сырье с этого месторождения пойдет на производство фарфора, керамики и даже бумаги.

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Каолин - это белая глина, которая подходит для производства огромного количества изделий - начиная от изоляторов для линий электропередачи и сантехники для ванных комнат до бумаги и пластика. Там белая глина служит одним из компонентов химического процесса.

- В регионе есть практически уникальные глины, которые используются в производстве керамики, плитки и дорогого фаянса. Конечно, такие вещи мы будем добывать и стараться максимально запускать в экономику, - рассказал заместитель председателя правительства республики Владимир Ежиков.

Речь идет о месторождении «Белая Балка» в двух километрах от села Трудовое под Волновахой, известном также как карьер «Центральный». Сейчас на предприятии идут ремонтно-восстановительные работы.

Сергей Клименко.

- Откачаем воду, приведем в порядок подъездные пути, новую технику ребята освоят - и можно работать. Украинские горе-вояки, конечно, могут обстрелять, но ничего. В карьере не страшно. Наше предприятие будет жить. У нас будет работа, я в это верю, - рассказал «Комсомолке» работник карьера Сергей Клименко.

Местные власти серьезно нацелены найти инвестиции для разведки и добычи качественной глины.

- Объем запасов белой глины у нас в ДНР оценивается в более 9 млн тонн. По предварительным оценкам специалистов, на этом участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год. Кроме того, предприятие планирует возобновить экспорт каолина за пределы России, - сообщил руководитель правительства ДНР Виталий Хоценко.

ЦЕННОЕ СЫРЬЕ ПОЙДЕТ НА БЛАГО СТРАНЫ

Как сообщил «Комсомолке» донецкий экономист Виктор Трофимов, залежи белой глины всегда притягивали внимание западных бизнесменов.

Виктор Трофимов.

- Еще в начале нулевых годов предприятие, которое добывало каолин под Волновахой, купили французы. Не удивлюсь, если за сущие копейки. Французская группа «Имерис» добывала глину здесь, а конечную продукцию изготавливала в других странах. Местному бюджету доставались лишь малые доли той прибыли, которую на нашей белой глине зарабатывали иностранцы, - говорит экономист.

- На территории бывшей УССР находится до десяти процентов мировых запасов каолина. Четвертое место в мире после США, Великобритании и КНР. И что, украинские власти гордились этим, заботились, развивали отрасль? Нет, местечковый национализм был для них максимумом. Может, это надо было делать предметом гордости, а не воспевать пособников нацистов вроде Бандеры?

«Каолиновый пояс» тянется широкой полосой почти на тысячу километров - от Полесья до Приазовья.

- Уверен, именно Россия покажет всему миру, как надо правильно распоряжаться столь ценным

сырьем, как каолин. Не только углем - сырьем для металлургической промышленности и энергетики богат Донбасс. Это стереотип. У нас богатейшие недра, и при правильном хозяйствовании их разработка даст огромный экономический эффект, - утверждает Виктор Трофимов.

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Пять фактов о каолине

Производственные мощности месторождения «Белая Балка» позволяют добывать и отгружать до 5 тысяч тонн обогащенного прямо на месторождении каолина в месяц. По предварительным оценкам специалистов, на этом участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год.

Удивительно, но 70 процентов мирового объема добытого каолина используется для производства бумаги - как наполнитель для придания белого цвета.

Из каолина сделаны вся востребованная в мире плитка и фаянс, которые выпускала до недавних пор Украина.

Добыча каолина безопасна для экологии, если работают системы борьбы с пылью (это насосы, которые распыляют обычную воду). Даже заброшенный глиняный карьер превращается в красивейшее озеро, которое является мечтой для дайверов. В нем очень чистая голубая вода.

Каолин - природный материал, он широко используется в медицине (в микроскопических дозах) для лечения различных заболеваний. Это природный абсорбент, способный выводить патогенные вещества из организма человека.