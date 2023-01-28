Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 января 2023 7:42

Россия заново раскрывает потенциал Донбасса

В регионе есть залежи ценной глины, которая востребована во всем мире
Марина СМИРНОВА
Добыча каолина.

Добыча каолина.

Месторождение ценной белой глины (каолина) «Белая Балка» под Волновахой - одно из перспективных «даров природы» для ДНР. Теперь Россия вложит средства, привезет оборудование и возродит карьер. Люди получат рабочие места, бюджет - налоговые поступления, а сырье с этого месторождения пойдет на производство фарфора, керамики и даже бумаги.

ПОИСК ИНВЕСТОРОВ

Каолин - это белая глина, которая подходит для производства огромного количества изделий - начиная от изоляторов для линий электропередачи и сантехники для ванных комнат до бумаги и пластика. Там белая глина служит одним из компонентов химического процесса.

- В регионе есть практически уникальные глины, которые используются в производстве керамики, плитки и дорогого фаянса. Конечно, такие вещи мы будем добывать и стараться максимально запускать в экономику, - рассказал заместитель председателя правительства республики Владимир Ежиков.

Речь идет о месторождении «Белая Балка» в двух километрах от села Трудовое под Волновахой, известном также как карьер «Центральный». Сейчас на предприятии идут ремонтно-восстановительные работы.

Сергей Клименко.

Сергей Клименко.

- Откачаем воду, приведем в порядок подъездные пути, новую технику ребята освоят - и можно работать. Украинские горе-вояки, конечно, могут обстрелять, но ничего. В карьере не страшно. Наше предприятие будет жить. У нас будет работа, я в это верю, - рассказал «Комсомолке» работник карьера Сергей Клименко.

Местные власти серьезно нацелены найти инвестиции для разведки и добычи качественной глины.

- Объем запасов белой глины у нас в ДНР оценивается в более 9 млн тонн. По предварительным оценкам специалистов, на этом участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год. Кроме того, предприятие планирует возобновить экспорт каолина за пределы России, - сообщил руководитель правительства ДНР Виталий Хоценко.

ЦЕННОЕ СЫРЬЕ ПОЙДЕТ НА БЛАГО СТРАНЫ

Как сообщил «Комсомолке» донецкий экономист Виктор Трофимов, залежи белой глины всегда притягивали внимание западных бизнесменов.

Виктор Трофимов.

Виктор Трофимов.

- Еще в начале нулевых годов предприятие, которое добывало каолин под Волновахой, купили французы. Не удивлюсь, если за сущие копейки. Французская группа «Имерис» добывала глину здесь, а конечную продукцию изготавливала в других странах. Местному бюджету доставались лишь малые доли той прибыли, которую на нашей белой глине зарабатывали иностранцы, - говорит экономист.

- На территории бывшей УССР находится до десяти процентов мировых запасов каолина. Четвертое место в мире после США, Великобритании и КНР. И что, украинские власти гордились этим, заботились, развивали отрасль? Нет, местечковый национализм был для них максимумом. Может, это надо было делать предметом гордости, а не воспевать пособников нацистов вроде Бандеры?

«Каолиновый пояс» тянется широкой полосой почти на тысячу километров - от Полесья до Приазовья.

- Уверен, именно Россия покажет всему миру, как надо правильно распоряжаться столь ценным

сырьем, как каолин. Не только углем - сырьем для металлургической промышленности и энергетики богат Донбасс. Это стереотип. У нас богатейшие недра, и при правильном хозяйствовании их разработка даст огромный экономический эффект, - утверждает Виктор Трофимов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пять фактов о каолине

Производственные мощности месторождения «Белая Балка» позволяют добывать и отгружать до 5 тысяч тонн обогащенного прямо на месторождении каолина в месяц. По предварительным оценкам специалистов, на этом участке планируется добывать порядка 300 тысяч тонн полезного ископаемого в год.

Удивительно, но 70 процентов мирового объема добытого каолина используется для производства бумаги - как наполнитель для придания белого цвета.

Из каолина сделаны вся востребованная в мире плитка и фаянс, которые выпускала до недавних пор Украина.

Добыча каолина безопасна для экологии, если работают системы борьбы с пылью (это насосы, которые распыляют обычную воду). Даже заброшенный глиняный карьер превращается в красивейшее озеро, которое является мечтой для дайверов. В нем очень чистая голубая вода.

Каолин - природный материал, он широко используется в медицине (в микроскопических дозах) для лечения различных заболеваний. Это природный абсорбент, способный выводить патогенные вещества из организма человека.

Спецвыпуски «Комсомольской правды» для новых регионов РоссииКАРТИНА ДНЯ