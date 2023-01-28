В домах будет тепло

Коммунальщики работают, несмотря на обстрелы ВСУ Фото: REUTERS

Информацию о проблемах с водой и отоплением жители Донецка уже могут передать через специальный Тelegram-канал. Реакция не заставляет себя ждать. Коммунальщики работают, несмотря на обстрелы ВСУ, но общая изношенность сетей и многолетнее наплевательское отношение украинских властей к проблеме - вот причина отсутствия тепла во многих квартирах больших городов Донбасса.

Больше всего в республике страдают от отсутствия тепла жители Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой.

- Из-за продолжающихся боевых действий происходят регулярные повреждения котельных и тепловых сетей. Из-за гидравлических ударов участились аварийные ситуации на тепловых сетях, что затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ. Сказывается и аварийное отключение электроснабжения. По этой причине с начала отопительного периода было 2714 остановок работы котельных, что больше чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Также сказывается изношенность сетей, - говорит о проблемах министр строительства и ЖКХ Эдуард Осипов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин предложил систему стимулирования чиновников, которые по каким-либо причинам затягивают с ремонтными работами.

- Я предлагаю, чтобы все ответственные лица, которые отвечают за обеспечение теплом, перемещались в те районы, откуда поступают жалобы. Будут жить там, пока не подадут тепло, - заявил Пушилин. - Какие бы объективные причины срыва графика подачи воды или остановки котельных ни называли исполнители, люди не должны страдать - аварии необходимо устранять в кратчайшие сроки.

- Ситуация с отоплением сложная. Есть объективные причины: не хватает специалистов, нет доступа в брошенные квартиры, отсутствует вода. Работникам ЖКХ приходится работать в сложнейших условиях, за что им низкий поклон, - отметил Денис Пушилин. - Но наряду с этим есть случаи безответственного отношения к своим обязанностям. Они будут жестко пресекаться.

Для решения проблемы стабильной работы котельных организован подвоз воды грузовиками, проводится бурение скважин. Также в Донецк и другие города республики прибывают ремонтные бригады из разных городов РФ, чтобы ремонтировать систему отопления.

Валентина Гавриленко.

- Мы с мужем смотрели видеообращениее Пушилина, - говорит жительница Киевского района Валентина Гавриленко, у которой отопительный сезон так и не начался. Я написала в ТГ-канал района, мне сказали, что работы уже начались. Действительно, утром рядом с домом все разрыли - столько рабочих у нас на теплотрассе я еще не видела. Могу принять многих чиновников. Квартира трехкомнатная, но ютимся мы в одной комнатушке, где есть обогреватель. Хорошо, что газ и свет есть. Я уже придумала, чем гостей угощать. Пеку пироги - так теплее в доме становится, пока ремонтные работы идут, - рассказал она «Комсомолке».

БУДЬ В КУРСЕ

В ТГ-чате можно сообщить о любых чрезвычайных ситуациях, а также о проблемах с отоплением, водообеспечением, электроснабжением и прочих бедах.

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