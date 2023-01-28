Сильная армия для великой страны

СОВЕЩАНИЕ НА ПЕРЕДОВОЙ

Грандиозные преобразования предстоят Российской армии в 2023 - 2026 годах. Численность Вооруженных сил увеличится до 1,5 миллиона человек - это только одна из мер. Структурные и качественные изменения должны коснуться самых глубин военного строительства, сделать армию и флот сильными, современными, обеспеченными новейшим оружием и военной техникой.

Первое совещание по конкретной реализации этого плана министр обороны Сергей Шойгу провел в штабе группировки «Восток» в зоне специальной военной операции. В зале присутствовали заместители министра обороны, главнокомандующие видами Вооруженных сил и командующие.

- Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих, - сказал глава оборонного ведомства. - Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации можно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил.

МАЛЕНЬКАЯ И МОБИЛЬНАЯ

Для такой большой страны, как Россия, да еще в обстановке противостояния с Западом, наша армия слишком мала - это стало ясно сразу после начала специальной военной операции. До сих пор, начиная с самых 90-х, господствовала концепция «маленькой мобильной» армии. Зачем нам, дескать, огромные, как в СССР, Вооруженные силы, нам ведь и защищаться не от кого - такую точку зрения навязывали стране пролиберальные элиты.

Создавалось впечатление, что армейские части нужны только для борьбы с террористами. Большинство учений по такому сценарию и проходили: боевики занимают какую-нибудь избушку лесника, военные ее отбивают.

Быть может, для России, окруженной дружественными государствами, «маленькой и мобильной» армии и правда было бы вполне достаточно. Однако где взять такое окружение? НАТО еще до киевского майдана, не стесняясь, шло прямо на нас, а после 14-го вообще берега потеряло. Во второй половине 2021 года Запад уже открыто стал накачивать Украину оружием и готовить сначала к наступлению на Донбасс, а потом - как пойдет.

ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ

Это был момент истины, для обеспечения безопасности России пришлось принимать экстренные меры. Сначала дипломатические - предложения о новой архитектуре европейской безопасности. Когда их проигнорировали чуть ли не со смехом, пришла очередь мер военно-технических. И тогда оказалось, что с маленькой и вроде как мобильной армией нелегко выполнять боевые задачи. А если масштабное нападение? А если с двух или нескольких направлений? Об этом даже думать не хочется.

В общем, хотим мира - надо к войне готовиться, теперь это любому очевидно. Но даже в этих условиях руководство страны до последнего старалось решить задачи имеющимися силами. Только в августе, спустя полгода после начала спецоперации, Владимир Путин распорядился увеличить численность Вооруженных сил на 137 тысяч человек. Новый порядок вступал в силу только с нового года, а тогда, прошлой осенью, для нужд спецоперации потребовалась частичная мобилизация.

Конечно, это были временные меры. В долгосрочном же плане необходимо пересмотреть концепцию «маленькой и мобильной», привести Российскую армию в соответствие требованиями безопасности великой страны. В конце декабря прошлого года на расширенной коллегии Минобороны было объявлено о планах довести численность военнослужащих до 1,5 миллиона человек.

ЕДИНЫЙ ПЛАН

Само по себе наращивание численности сильной армию не сделает. Что толку вывести полмиллиона человек в чисто поле? Нужна инфраструктура, нужно вооружение, нужны учебные центры, полигоны. Как особо отметил Сергей Шойгу, все мероприятия в ее рамках должны объединяться в Комплексный план, в рамках которого наращивание состава и численности Вооруженных сил должно быть синхронизировано как со сроками поставки вооружения, военной и специальной техники по гособоронзаказу, так и со строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами.

Сергей Шойгу обратил также внимание на важность комплектования войск военнослужащими по контракту, а также на необходимость увеличения количества полигонов, в том числе на новых территориях России. Предстоит также пересмотреть учебные программы в военных училищах и учебных центрах, привести их в соответствие с современными требованиями и нуждами армии.

В общем, структуру Вооруженных сил предстоит перелопатить чуть ли не до основ. И работа предстоит большая и очень непростая.

Как менялась численность вооруженных сил россии в последние годы

28 ноября 2005 года впервые после распада СССР численность военнослужащих была увеличена на 13 процентов - с 1 млн до 1 млн 134,8 тыс. Вместе с гражданским персоналом - 2 млн 20,5 тыс. человек.

29 декабря 2008 года Президент России Дмитрий Медведев указом уменьшил общую численность ВС РФ на 6,7% - до 1 млн 884 тыс. 829 человек.

28 марта 2017 года впервые с 2005 года численность военнослужащих была увеличена на 1,3 процента - с 1 млн до 1 млн 13 тыс. 628 человек.

26 августа 2022 года указом президента численность военнослужащих увеличилась на 137 тыс. человек. Общая численность Вооруженных сил составила

2 038 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

21 декабря 2022 года принято решение об увеличении численности военнослужащих до 1,5 млн человек. Указ еще не подписан.