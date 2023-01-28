Сенатор от Херсонской области Константин Басюк открыл интернет-приемную

Константин Басюк.

Свой представитель в верхней палате российского парламента - Федеральном Собрании - у жителей Херсонской области появился 21 декабря. Именно в этот день стало известно о назначении сенатором от региона Константина Басюка. А на днях стало известно, что в онлайн-режиме заработала его приемная. Все жители региона могут с ее помощью через интернет задать свой вопрос, попросить о помощи или сообщить какую-то информацию. Ни одно обращение не останется без ответа.

- Давно и хорошо знаю Константина Владимировича Басюка как эффективного управленца-государственника, профессионального антикризисного менеджера и опытного хозяйственника. Уверен, что он будет эффективно представлять интересы Херсонской области как субъекта Федерации на высоком государственном уровне, - представил сенатора глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Через приемную также можно оперативно предложить социально значимый или деловой проект, выступить с законотворческой инициативой. Регион, не так давно ставший полноправной частью Российской Федерации, в них очень и очень нуждается. Нужно налаживать жизнь людей на левобережье Херсонщины. Уже сейчас, несмотря ни на что, люди возвращаются в Каховку и Новую Каховку, в Алешки и другие города и поселки. Работают практически все федеральные властные структуры. Налаживают выпуск продукции предприятия перерабатывающей промышленности, аграрный сектор думает о новых рынках сбыта. Нужны предложения и идеи от местных жителей, чтобы максимально наладить работу предприятий, сделать комфортной жизнь населения региона.

В ближайших выпусках мы подробно расскажем о том, с какими проблемами обращаются жители Херсонщины к сенатору Константину Басюку, какие решения и идеи предлагают.

КОНКРЕТНО

Отправить обращение сенатору онлайн можно двумя способами: по электронной почте: KVBasyuk@senat.gov.ru или через Telegram-бот @senator_Basyuk_bot.