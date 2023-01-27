Не забудем, не простим

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу «Рубежный камень», установленному в память о бойцах Великой Отечественной войны, воевавших в годы блокады, на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» в Ленинградской области.

Первым делом он посетил Пискаревское кладбище, где среди других похоронен его старший брат, умерший в трехлетнем возрасте от голода и болезни.

Отдав дань памяти погибшим бойцам и жертвам блокады среди мирного населения, президент встретился с ветеранами и теми, кто пережил блокаду. Беседа получилась весьма продолжительная, и в ходе нее Владимир Путин затронул много важных тем и рассказал позицию России по самым разным, но очень важным вопросам.

ПРАВДА ПАМЯТИ

- Мы с руководством города поговорили о том, что и как происходило в эти тяжелейшие месяцы обороны Ленинграда, каким героизмом отличались его защитники и что сделали жители блокадного Ленинграда для победы над врагом, - это все вещи, которые навсегда останутся в памяти народа нашей страны, - рассказал глава государства и подчеркнул значение сохранности исторической памяти. - Мы, в свою очередь, должны передавать будущим поколениям эти сведения, эти страницы нашей истории - с тем чтобы они навсегда остались в народной памяти. Важно это и по той причине, что даже суд над нацистскими преступниками, который прошел после Второй мировой в Нюрнберге, не стал тем гвоздем в крышку гроба нацизма, который мог бы навеки похоронить его. Но не сделал этого. Даже гибель советских граждан во время войны, которую должны были признать геноцидом, Нюрнберг таковым не признал.

В значительной степени сейчас нацизм, словно сорняк, бурно прет из всех щелей, изрядно удобренный европейскими русофобскими «демократиями» по той причине, что у стран Запада у самих, мягко говоря, «рыло в пуху». О чем Путин также не забыл напомнить.

- Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили, - объяснил он позицию России. Владимир Путин напомнил, что против Советского Союза воевали не только немцы, но и чехи, испанцы, итальянцы, румыны, французы, шведы, венгры, норвежцы и даже поляки, служившие в рядах вермахта. Совсем как в армии Наполеона, про которого весьма кстати напомнил Президент России, упомянув «Войну и мир» Льва Толстого.

ГИТЛЕР БЫ АПЛОДИРОВАЛ СЕЙЧАС ЗАПАДУ

Ни для кого не секрет, что еще до конца Второй мировой, когда вовсю гремели бои, Лондон и Вашингтон начали разрабатывать планы следующей войны против СССР, в том числе и с использованием формирований и соединений немецкой армии и армейских частей СС («зеленые» СС). После войны американцы помогли избежать справедливого наказания десяткам тысяч нацистских преступников. Офицеры и генералы нацистской Германии через короткое время стали руководителями спецслужб западных стран и руководителями командования НАТО в Европе, как, например, генерал-лейтенант вермахта Рейнхард Гелен, возглавивший западногерманскую разведку, и Ханс Шпайдель с Адольфом Хойзингером, сделавшие прекрасные карьеры в руководящих структурах НАТО, не говоря уже о руководителе космической программы США, штурмбаннфюрере СС Вернере фон Брауне.

Именно такая позиция США и их нынешних союзников из Европы и привела к тому, что коллективный Запад сейчас стремительно возрождает нацизм и следует его идеологическим посылам. Как подчеркнул Президент России, это следует и из последнего голосования на Генеральной Ассамблее ООН по недопустимости героизации нацизма.

- 50 стран проголосовали против. Кто может быть против того, чтобы признать преступной героизацию нацизма? Ну что это такое? Это не просто амнезия какая-то историческая и политическая, - возмутился Владимир Путин и объяснил причины такого голосования. - Это для того, чтобы, исходя из текущей политической конъюнктуры, держать такой общий фронт давления на нашу страну. В этом смысле, к сожалению, мало что меняется.

Действительно, именно с подачи «западных демократий», бывших участников Антигитлеровской коалиции, нацистских преступников из числа жителей бывшего СССР в республиках Прибалтики и на Украине стали именовать «борцами за независимость», а населению стали насаживать самую отпетую русофобию. «Борцами за независимость» стали каратели, принимавшие участие в массовых расстрелах мирного населения, беззащитных женщин, детей, стариков. При этом Запад преследовал и свои внутренние цели - изжить у себя комплекс вины за пособничество гитлеровскому нацизму, о чем, кстати, не так давно заявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. А Жозеп Боррель на днях и вовсе признался, что Евросоюз идет путем Гитлера и Наполеона в отношении России.

Участники встречи с президентом: Леонид Говоров, внук Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова, который командовал Ленинградским фронтом, и председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

ПО СУДУ ОТВЕТЯТ

Но именно на нынешней Украине после госпереворота в 2014-м русофобская и человеконенавистническая идеология приобрела законченную форму, став государственной политикой. И именно поэтому Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО), чтобы предотвратить удар Киева по Донбассу.

- Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории, после развала Советского Союза Россия примирилась с этим событием, - объяснил глава государства. - Мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после государственного переворота, когда начали, по сути, истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своих предков. А все попытки России решить дело миром были, как выяснилось, изначально несостоятельны.

- Сейчас стало очевидно, что это по определению было невозможно. Противник готовился перевести конфликт в острую, горячую фазу. Ничего нам не оставалось, кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас, - констатировал Путин без всякой радости, но твердо и уверенно, обосновав отсылами к истории правильность решения о проведении СВО.

При этом президент четко обозначил, что ни одно преступление Киева против мирных граждан России и самой Украины и против Русской православной церкви не останется без внимания правоохранительных органов России. Следственный комитет России уже давно работает по этой тематике.

И касается это, как следует из слов президента, не только Украины. Ни одно неонацистское проявление на территории постсоветского пространства Россия безнаказанным не оставит.