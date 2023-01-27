Быть с Россией - стремиться вперед

Руководитель «Движения первых» в Запорожской области Алена Трокай.

В Запорожской области открылись первые отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Одно сейчас работает в Мелитопольском многопрофильном колледже, еще два - в профучилищах. Юные активисты уверены, что могут внести большой вклад в будущее страны, а движение поможет им реализовать себя.

Об организации и ее деятельности в эксклюзивном интервью «КП» рассказала руководитель «Движения первых» в Запорожской области Алена Трокай (на фото).

- Алена, в первую очередь «Движение первых» - это про что?

- «Движение первых» - это в первую очередь про доброе сердце каждого из нас. Организация дает возможность реализации проектов для своего региона по самым важным направлениям. Детство - это особое время, когда человек чувствует, что нужно делать хорошие поступки . А «Движение первых» - это возможность дать больше этому миру, встретить единомышленников.

- Какие основные ценности движения?

- Быть с Россией, быть человеком и быть первыми. Участники движения в первую очередь ценят жизнь каждого человека. Берегут чувство собственного достоинства и заботятся о сохранении достоинства окружающих. Патриотизм - любовь к стране, которая проявляется в делах и поступках, защита истории. Добро и справедливость, дружба.

- «Движение первых» - это пионеры нового времени? Будут ли песни у костра и детские лагеря?

- Конечно! Будет бесплатный лагерь, добрые песни у костра, будет состояние причастности.

- Чем отличаются участники «Движения первых» от волонтеров?

- «Движение первых» и волонтерство пойдут рука об руку. Наши дети работают с организациями «МыВместе» , «Юг молодой», «Молодая Гвардия», «Юнармия», «Российская Студенческая Молодежь». Каждый из наших детей ведет свою волонтерскую тему. Сделав по ней проект, можно предложить его главному управлению в Москве и реализовывать.

- Какие мероприятия вы уже успели провести?

- Вернувшись с первого съезда в Москве, который прошел в декабре, наши дети навестили ветеранов Великой Отечественной с гуманитарной миссией, беженцев из Мариуполя, дом слепых.

- Как молодежь может вступить в организацию, есть ограничения по возрасту?

- Ограничений нет. Мы регулярно открываем первичные отделения на базе школ, ПТУ, колледжей. Любой ребенок может вступить в нашу организацию и дарить добро.

- Сколько на данный момент участников в движении?

- На сегодняшний день движение ведет 12 тем, поэтому лидеров - 12 человек. А участников в области больше сотни, и их количество увеличивается каждый день. Направления разнообразные, ребята могут выбрать свое: труд, культура, волонтерство, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, экология и туризм.

- Где за вами можно следить и откуда узнавать последние новости?

- Обо всех мероприятиях мы рассказываем в телеграм-канале @rddm_zp.

ГОВОРИТ МОЛОДЕЖЬ

Мария Эпильград.

Мария Эпильград:

- Я куратор первичной ячейки в Мелитопольском многопрофильном колледже. Хотела реализовать проекты культурно-исторические, потому что многие ребята в Запорожской области историю России не знают, и это печально. Организация меня привлекла тем, что я могу реализовать себя, познакомиться с ребятами из 89 регионов и узнать про Великую Россию.

Нашим ребятам важно что-то делать, они не хотят просто смотреть из окна на мир, а хотят его изменять к лучшему. Меня пригласили в «Артек» от Министерства образования и науки, там я буду продвигать наше движение. Жду невероятных эмоций и много новых друзей.

София Самарская.

София Самарская:

- Участие в «Движении первых» - это огромная возможность показать себя, развить свои личностные качества, испытать силы и двигаться с Россией вперед. Так как мой трек про волонтерство, я бы хотела реализовать проекты именно в этом направлении. В Запорожской области очень развита тема добровольчества. Я стремлюсь вместе с нашей командой и областью продолжать эту деятельность: организовывать проекты, выдвигать идеи. Так как не бывает много добра, всегда найдутся люди, которым нужна помощь, и те, которые готовы помочь!

Михаил Усков:

- Меня привлекла организация тем, что можно свободно общаться и советоваться с коллегами по поводу проектов, которые мне интересны. Мой трек связан с природой. Я хочу сделать нашу область красивее и богаче в экологическом плане. Движение может предоставить мне эту возможность. В организации я нашел не только коллег и друзей, а обрел семью, очень дружную, где все друг другу помогут и никогда не бросят в беде.

Роман Конюшин.

Роман Конюшин:

- Я представляю трек «Медиа и сетевые ресурсы». Многие обеспокоены фейками в интернете, в социальных сетях. В период информационной войны очень важно, чтобы молодежь получала только правдивую информацию из проверенных источников. Наша команда настроена на то, чтобы молодежь развивалась не только физически, но и интеллектуально. Мы выявляем фейки в сети и опровергаем их.

Алина Безверхняя.

Алина Безверхняя:

- Я премьер-министр Российского движения детей и молодежи Запорожской области. Организация дает возможность развиваться, работать с профессионалами своего дела, открывать в себе новые качества. Еще важно общение, так как именно через него мы получаем опыт и, наоборот, делимся им. Я творческая личность и всегда готова помогать таким же детям с реализацией своих идей. Самые лучшие варианты - это устраивать вокально-инструментальные конкурсы, выставки, делать поделки и так далее. С помощью таких мероприятий дети смогут раскрепоститься и вдохновиться.

Мирослава Бутенко.

Мирослава Бутенко:

- Сомнений о вступлении в движение не было ни грамма. Я люблю путешествовать, изучать мир и знакомиться с новыми людьми, а движение как раз позволяет реализовать все мои мечты, идеи, интересы. Россия - огромная страна, где много красивейших мест. Я с большим удовольствием принимаю участие во всех мероприятиях движения и стараюсь посвятить ему максимум времени, чтобы привести нашу страну к счастливому и прекрасному будущему.