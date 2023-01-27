В Луганске показали последствия крупного пожара в ресторане «Пегас»

В Луганске горел ресторан «Пегас». Фото: МЧС ЛНР

Крупный пожар произошел вчера вечером в ресторане «Пегас» в Луганске. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки в здании вспыхнул огонь, уничтоживший крышу на площади 45 квадратных метров, а также две комнаты и коридор общей площадью 60 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

В Луганске горел ресторан «Пегас». Фото: МЧС ЛНР

Там уточнили, что 26 января в 18:09 в дежурную часть поступил звонок о возгорании в ресторане, расположенном по улице Краснознаменная, 1а.

В Луганске горел ресторан «Пегас». Фото: МЧС ЛНР

На место вызова прибыли силы и средства Луганского гарнизона во главе с руководством.

В Луганске горел ресторан «Пегас». Фото: МЧС ЛНР

- К месту вызова прибыли: заместитель министра по реагированию на чрезвычайные ситуации, полковник службы гражданской защиты - Дубровский В.А., директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации, полковник службы гражданской защиты - Кочетов Р.С., начальник Луганского государственного пожарно-спасательного отряда, подполковник службы гражданской защиты Воронин В.А., - проинформировали в службе.

В Луганске горел ресторан «Пегас». Фото: МЧС ЛНР

В Луганске горел ресторан «Пегас». Фото: МЧС ЛНР

В Луганске горел ресторан «Пегас». Фото: МЧС ЛНР

По прибытию спасатели обнаружили, что персонал и посетители ресторана смогли самостоятельно покинуть заведение. Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось не допустить дальнейшее распространение огня на расположенные рядом здания и торговые точки рынка «Мирный». Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

В Луганске горел ресторан «Пегас». Фото: МЧС ЛНР

В Луганске горел ресторан «Пегас». Фото: МЧС ЛНР

- Погибших и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 20.22, - заявили в спасательном ведомстве Республики.

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