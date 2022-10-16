Как в ЛНР отметили день казачества

День казачества отпраздновали в Станице Луганской. Фото: газета «Республика»

В Луганской Народной Республики День казачества отметили концертами, праздничными встречами, выставками, во всех городах прошла божественная литургия.

Икона «Донская Богородица». Фото: Администрация Станично-Луганского района

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил с Днем казачества и поблагодарил казаков, которые и сейчас защищают Родину:

— Выражаю глубокую признательность личному составу 6-го казачьего полка имени Матвея Платова, чье мужество и сила воли стали залогом уничтожения укрепленных позиций украинских боевиков на Попаснянском направлении и взятия города Лисичанска — последнего оплота неонацистов на Луганщине, — отметил Пасечник.

Празднование в Станично-Луганском краеведческом музее. Фото: Администрация Станично-Луганского района

В поселке городского типа Станица Луганская в Станично-Луганском краеведческом музее прошел казачий праздник «Матушка Богородица, укрой нас своим покровом». Этот музей в Станице Луганской уникальный: среди его экспонатов более трех тысяч предметов быта донских казаков. На празднике рассказали участникам о быте, традициях и культуре казаков, пели казачьи песни.

Празднование в Станично-Луганском краеведческом музее. Фото: Администрация Станично-Луганского района

Народный художник-иконописец Евгений Ковалев передал музею икону «Донская Богородица». Он написал ее в 2015 году по просьбе сотрудников музея. В 2018 икону передали на хранение в музей «Память Донбасса». В этом году икона смогла вернуться в Станицу Луганскую.

Празднование в Станично-Луганском краеведческом музее. Фото: Администрация Станично-Луганского района

— Я никогда не забывал о Станице, никогда не забывал о земляках, которые были здесь под оккупацией. Хотел в это всё душу свою вложить, — рассказал Евгений Ковалев.

Один из инициаторов возрождения донского казачества Василий Черепахин подарил книгу «Мы — донские казаки», он является ее соавтором. Исполняющий обязанности главы администрации Станично-Луганского района Альберт Зинченко поблагодарил за подарки, пожелал восстановления казачества и чтобы все были под покровом Пресвятой Богородицы.

Народный художник-иконописец Евгений Ковалев передал в музей икону «Донская Богородица». Фото: газета «Республика»

Василий Черепахин провел в музее экскурсию для молодежи, показал восстановленную экспозицию, где рассказывается об известных атаманах, показан казачий быт.

День казачества отпраздновали в Станице Луганской. Фото: газета «Республика»

В Стахановском историко-художественном музее в преддверии праздника провели встречу «На страже родного Отечества». Ее посетили общественники, молодежь, они смогли пообщаться с бойцами 6-го казачьего полка им. М. Платова Александром Грищенко, Владимиром Островским и Владимиром Егоровым.

Встреча «На страже родного Отечества» в Стахановском историко-художественном музее. Фото: администрация Стаханова

На встрече председатель городского военно-патриотического объединения «Донбасс» Владислав Гросов представил собранные экспонаты, прославляющие казаков-героев в боевых операциях.

Роспись платков в Музее истории города Ровеньки. Фото: Администрация города Ровеньки

В Ровеньках ученики Ясеновской гимназии №2 им. Д.В. Лазутина узнали о казачьих традициях во время единого тематического часа «День казачества», а ученики кадетского класса посетили Святомихайловский храм. В Музее истории города Ровеньки провели тематическую встречу. Протоиерей Павел рассказал о возникновении православного праздника. Сотрудники музея подготовили выставку платков, а воспитанники детской художественной школы под руководством Яны Мандзий провели мастер-класс по росписи платков.

День казачества отпраздновали в Станице Луганской. Фото: газета «Республика»

История праздника

Воинским праздником Донского казачества Покрова стал после исторического события 1641 года, которое называют Азовское осадное сидение. Многочисленные силы турков и их наемников выдвинулись на Азов, а казаки защищали крепость. Силы были неравны, историки говорят о 120-240 тысячах турецких воинов против 5-8 тысяч казаков. Долгое время турки штурмовали крепость и изматывали казаков, но не знали о численности гарнизона. Когда силы у казаков были на исходе, и заканчивались провизия и оружие, они решили принять последний бой.

В ночь на 14 октября казаки молились Пресвятой Богородице и утром вышли из крепости на бой. На землю опустился густой туман, казаки дошли до берега Дона и не встретили врага – это Богородица вселила в турков страх, обратил врага в бегство и защитила казаков.

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