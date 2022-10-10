Вологодская область помогает Алчевску подготовиться к зиме

Депутат Госдумы России от Вологодской области Алексей Канаев в Алчевской социально-экономической гимназии. Фото: администрация Алчевска

Вологодская область помогает Алчевску, проходят ремонты многих объектов по плану, но есть и незапланированные ремонты – те, которые приходится срочно выполнять после разрушительных обстрелов со стороны Украины ракетами HIMARS.

Замена окон в Алчевской социально-экономической гимназии. Фото: администрация Алчевска

От сильнейшего обстрела 6 августа пострадали три детских сада, Алчевская социально-экономическая гимназия и 14 многоквартирных домов. Сразу же разбитые окна сотрудники коммунальных предприятий затянули пленкой. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников оперативно принял решение о помощи в ремонте зданий. Уже полностью заменены окна в гимназии и начался ремонт в детских садах. К началу отопительного сезона, 15 октября, в садах работы закончат. А в многоквартирных домах заменят 798 оконных блоков до 15 ноября.

Замена окон в Алчевской социально-экономической гимназии. Фото: администрация Алчевска

Шефский регион отремонтировал по плану ещё четыре детских сада. Там поменяли полностью все окна и кровлю. Ремонт прошел и в Алчевской средней специализированной физико-математической школе №22.

— Температурный режим в нашей школе теперь будет в норме, что позволит детям находиться в помещениях в комфортных условиях. Отмечу, что многие окна в нашей школе не менялись с момента ее открытия, так что изменения произошли масштабные. Большое спасибо за помощь Вологодской области! — говорит директор школы № 22 Владимир Сырмолотов.

Глава администрации Алчевска Альберт Апшев сообщил, что от Вологодской области передали модульные котельные.

— Они уже установлены в школах №22, 16, в детском саду № 25. Эти котельные будут подогревать теплоноситель и обеспечивать нормальный санитарный режим для наших школьников и детей в детских садах, — отметил глава администрации города.

Все работы в управлении «АлчевскТепло» предприятия «Луганскгаз» уже проведены и котельные подготовлены.

Начальник управления «АлчевскТепло» предприятия «Луганскгаз» Дмитрий Калюжный. Фото: Луганьмедиа

— Из 29 котельных, которые находятся на балансе предприятия, практически все прошли подготовительный процесс. Сейчас остаются работы на резервном оборудовании, которые непосредственно не влияют на подачу теплоносителя и начало отопительного сезона, — рассказал начальник управления «АлчевскТепло» Дмитрий Калюжный.

Осенью и зимой важно быть готовыми к осадкам и к оперативной расчистке дорог. В этом тоже помогла Вологодская область. Для обслуживания дорог от Вологодчины Алчевск получил 24 единицы техники, среди них 7 автобусов для перевозки пассажиров и спецтехника для обслуживания дорог: дорожные машины, грейдеры, самосвалы, погрузчики, каток, бульдозер, экскаватор. Кроме этого, уже заготовлены для посыпки дорог соль и песок.

Работники управления «АлчевскТепло» занимаются подготовкой к отопительному сезону. Фото: Луганьмедиа

Многоквартирные жилые дома в городе готовы на 94% к приёму теплоносителя, а объекты социальной сферы на 100%, кроме трех детских садов, где продолжается замена окон, но даже эти здания готовы принимать тепло — там окна закрыты пленкой, но совсем скоро российские строители поставят металлопластиковые окна.

— Помощь Российской Федерации, Вологодской области, колоссальная. Улучшение не только нашей материально-технической базы коммунальных предприятий, оздоровление наших детей, ремонт социальных объектов, помощь ещё в поддержке самого населения. Мы видим отклик от нашего шефского региона, поэтому мы очень благодарны губернатору, правительству и населению, — поблагодарил Альберт Апшев.

Подарок Алчевску от Вологодщины – спецтехника. Фото: администрация Алчевска

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