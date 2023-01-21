Волонтеры - спасение и опора

Волонтеры в Мариуполе.

Волонтеры оказывают помощь жителям ДНР и ЛНР с самых первых дней вооруженного конфликта в Донбассе. С началом спецоперации в феврале масштабы такой гуманитарной работы увеличились в разы. В республики начали приезжать добровольцы из различных организаций. Это тысячи людей, которые по зову сердца, несмотря на опасность, отправляются туда, где их поддержка остро необходима.

- Благодаря волонтерам спасено огромное число человеческих жизней, это настоящие герои, герои нашего времени, истории подвигов которых нужно изучать в школах наравне с историями участников спецоперации, - говорит жительница Мариуполя Ольга Николайчук. - На примере нашего города: еще шли боевые действия, а волонтеры уже с продуктовыми наборами приезжали к людям, помогали с эвакуацией, с медикаментами. Я бы за мужественность и человечность установила памятник волонтерам.

РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО

Добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» («МГЕР») и «Волонтерской Роты» прибыли в Донбасс для оказания необходимой помощи мирным жителям в рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ 30 марта.

- За девять месяцев работы в гуманитарных миссиях приняли участие больше 1500 активистов, - рассказывают «Комсомолке» в пресс-службе «МГЕР». - А 12 декабря в республики отправился уже 25-й волонтерский десант. Волонтеры передают гуманитарную помощь мирным жителям и военным, а также высокотехнологичные изделия медицинского назначения в областную клиническую больницу имени Калинина в Донецке, наши добровольцы круглосуточно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя.

За время работы на новых территориях России добровольцы уже раздали нуждающимся жителям несколько сотен тонн гуманитарной помощи. Они оказывают и адресную помощь многодетным семьям. В их числе - семья Мингалевых, в которой воспитываются восемь детей. Им активисты на постоянной основе привозят необходимые вещи, продукты и подарки.

Также волонтеры организовывают и спортивные мероприятия, таких в Донбассе уже прошло более 500: турниров по самбо, боксу и футболу.

Также волонтеры «МГЕР» и «Волонтерской Роты» занимаются и розыском людей. Еще 4 апреля ими был создан сайт poisk-mariupol.ru для поиска пропавших на территории Мариуполя жителей.

- За более полугода работы сайта мы помогли найти более двух с половиной тысяч человек, - отметили в пресс-службе волонтерской организации.

Мы вместе.

«БУДЕМ ПОМОГАТЬ - ПОКА ЭТО НУЖНО»

Помимо этого, волонтеры помогают в восстановлении социально значимых объектов. Среди самых значимых - мемориальный комплекс «Саур-Могила», в его строительстве принимали участие 40 студентов-добровольцев из 18 регионов страны, которые изъявили желание внести свой вклад в восстановление Донбасса.

- Студенты со всей осознанностью понимали значимость этого места и важность проекта, а некоторые даже были готовы остаться в республике и на постоянной основе продолжать работать, - рассказал депутат Госдумы Михаил Киселев.

В рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ поддержку мирным жителям ДНР и ЛНР оказывают и представители Народного фронта, и участники Общественного совета при Росмолодежи. В Мариуполь и Мангуш они доставляют муку, из которой пекут гуманитарный хлеб. В первую очередь волонтеры его доставляют нуждающимся: лежачим больным, инвалидам и пенсионерам.

- К гуманитарным акциям в Донбассе присоединяется все больше граждан России. Например, предприниматели Сахалина вместе с представителями «ОПОРЫ России» собрали более полумиллиона рублей на покупку канцтоваров, парт, кухонного оборудования для школ и детских садов Шахтерска и Луганска. Все, чтобы ребята могли учиться и развиваться в комфортных условиях, - рассказали в штабе Народного фронта.

Председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров подчеркнул, что с расширением освобожденных территорий растет запрос от местных жителей - на учебники, продукты, воду, квалифицированные кадры.

Артем Метелев.

- Ассоциация волонтерских центров совместно с Росмолодежью и партнерами продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса, пока она будет нужна, - заявил Метелев .

ЗАЩИТНИКИ

В пресс-службе «Молодой Гвардии Единой России» сообщили «КП», что на данный момент более 80 активистов волонтерского движения участвуют в специальной военной операции. Среди них - руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин и руководитель «Волонтерской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко, которые отправились на СВО добровольцами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Возродим Молодежный центр

Здание Молодежного центра после обстрела 6 декабря.

Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на восстановление поврежденного здания молодежного учреждения в Донецке.

В результате одного из украинских веерных обстрелов Донецка был поврежден Молодежный центр. Здесь погибли четверо общественников и сотрудников центра, среди них - 29-летняя уроженка Донецка, депутат Народного совета ДНР, волонтер - представитель акции «Елка желаний» Мария Пирогова. В движении #МЫВМЕСТЕ заявили, что центр для молодежи будет возрожден. Для воплощения проекта волонтерами был запущен сбор средств.

- В скором времени там появится новый современный центр, где молодежь сможет реализовываться, учиться, общаться, - анонсирует руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев. Он отметил, что новый центр будет назван именем Марии Пироговой, посмертно награжденной орденом Мужества.

- Новый молодежный центр станет символом восстановления и единения, - подчеркнул Артем Метелев.

Свой вклад в восстановление может внести любой желающий. Вся информация на сайте мывместе.рф/donetsk.