Мечты сбываются в России

В гостях у Деда Мороза в Великом Устюге.

Детские мечты обязательно должны сбываться. С этим согласится каждый. Поэтому в России, чтобы было больше волшебства, уже четвертый год проходит акция «Елка желаний». Юные жители пишут свои мечты, организаторы оформляют их, как новогодние шары, и вешают на елку, а взрослые наугад снимают эти украшения и исполняют желания детворы.

В этом году на российских «Елках желаний» впервые появились письма детей из Донбасса.

- Из Донецкой и Луганской Народных Республик поступило больше 20 тысяч заявок, - сообщили «Комсомолке» организаторы акции.

В ПЕТЕРБУРГ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Елизавета Остапенко в Питере.

Желание двенадцатилетней Елизаветы Остапенко из ЛНР исполнил председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В шаре-записке, который чиновник снял с елки, значилось, что девочка давно мечтает о поездке в Санкт-Петербург, и хотела бы оказаться в этом городе в свой день рождения.

- Обязательно отправим Лизу в Петербург. Город прекрасный. Мне, как человеку из Петербурга, это вдвойне приятно, - сказал тогда Дмитрий Медведев.

Спустя короткое время Лиза и ее мама Ирина Остапенко прибыли в Северную столицу.

- Мы давно хотели сюда поехать, но никак не получалось. Я очень счастлива, благодарна, что моя мечта осуществилась, - сказала Лиза по прибытии.

Школьница из республики вместе с мамой за три дня посетили Мариинский дворец, где специально для них организовали экскурсию, побывали на катке в Новой Голландии, на «Щелкунчике» в Михайловском театре, Петропавловской крепости и в Большом цирке на Фонтанке.

- Я побывала на новогодней программе в Цирке Чинизелли и даже не думала, что представление меня может настолько впечатлить, - рассказывает Лиза. - Больше всего мне понравился номер с медведями, которые очень смешно ходили по манежу, а на то, что творили акробаты и клоуны, мне было просто страшно смотреть. Они показывали очень опасные трюки, причем без всякой страховки! Я очень надеюсь, что у меня получится приехать в Петербург летом, тогда я обязательно снова приду в Цирк Чинизелли.

Больше всего Елизавете запомнился цирк, потому что она попала туда в особенный день - в свой день рождения. В честь ее 12-летия там ей подарили очень красивую книгу о Цирке Чинизелли, фирменный блокнот, ручку, сумку-шопер, а также атрибуты для создания праздничного настроения: шляпку Юрия Никулина, новогодние заячьи уши и клоунские носики. А еще для нее провели экскурсию по Музею циркового искусства.

Мама Лизы Ирина Остапенко признается, что эта поездка стала неожиданной и оказалась очень яркой и запоминающейся.

- Хотим сказать большое спасибо всем, кто принимал в этом участие, всем, кто организовывал эту сказку для нас, - говорит Ирина. - Мечтайте, и ваши мечты обязательно сбудутся. Хотим сказать огромное спасибо нашему Деду Морозу Дмитрию Медведеву за то, что он выбрал шарик с нашим желанием.

НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО

Еще одна мечта, связанная с путешествием, сбылась у девятилетнего Андрея Русанова из Луганска. Волшебником для мальчика стал первый заместитель администрации Президента России Сергей Кириенко. Благодаря ему ребенок посетил Москву, побывал в Музее Победы на Поклонной горе и увидеть елку в Кремле на Новый год. Также Андрей получил в подарок спортивный комплекс.

Представительство Российского общества «Знание» в Луганской Народной Республике осуществило желание одиннадцатилетней Маргариты из Алчевска, которая мечтала побывать в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге.

- Мне очень понравилось у Дедушки Мороза. Мы побывали в его доме, посмотрели, как он живет, и даже с ним самим встретились. Это было потрясающе, мне очень понравилось, но у него очень холодно, - поделилась впечатлениями девочка.

Велосипед 4-летнему Давиду от Андрея Турчака.

Также дети загадывают и материальные подарки. Например, четырехлетний Давид Романский из Беловодска целый год мечтал о велосипеде. И секретарь Генерального совета «Единая Россия» Андрей Турчак воплотил эту мечту в жизнь. Подарок был передан через секретаря реготделения партии Дениса Мирошниченко.

- Честно скажу, верилось с трудом, что желание Давида исполнят. Я понимаю, что в России живет много детей, а значит, желаний тоже много, - признается мама мальчика Карина Романская. - А когда мне позвонили и сказали, что шар с мечтой Давида сняли с елки, я сначала не поверила. Мне даже сейчас, когда велосипед уже стоит в доме, не верится. Это настоящее чудо. Сын очень рад подарку, будет летом кататься в парке. Спасибо большое всем, кто причастен к этой новогодней сказке.

Компьютер юному Александру Фитину от губернатора Усса.

Юный Александр Фитин из Свердловска мечтал о компьютере. Его желание исполнил губернатор Красноярского края Александр Усс. Губернатор Воронежской области Александр Гусев исполнил мечты сразу двоих детей из Новопсковского района: Илья Нелень и Виталина Крыщенко получили современные смартфоны. Руководитель Архангельской области Александр Цыбульский передал подарки сразу троим ребятам из села Плотина Станично-Луганского района. Четырехлетняя Виктория мечтала о детской кухне, 11-летняя Анастасия - о телефоне, а 14-летняя Эвелина - о ноутбуке.

СПРАВКА «КП»

Акция «Елка желаний» приурочена к новогодним праздникам, чтобы подарить радость и ощущение волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. «Елка желаний» - это место, где люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, и дарят им подарки или исполняют желания. За четыре года удалось осуществить порядка 60 тысяч новогодних желаний.