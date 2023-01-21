Киев гребет всех подряд

Простые украинцы воевать не желают. На этом фото СБУ задерживает возле границы уклониста от очередной мобилизации, переодетого в женскую одежду.

Тяжело сейчас Зеленскому и его команде. Им надо врать сразу по всем направлениям, и даже проверенные штатные лгуны-пропагандисты вроде того же Алексея Арестовича уже, даже завираясь, начинают время от времени говорить правду.

КУДА НИ КИНЬ

Команда Зеленского уже не знает, что еще надо запретить, чтобы эта горькая правда не вылезла наружу. Запретили фотографировать свежие могилы на кладбищах с украинскими флагами, запретили фотографировать целые новые кладбища, усеянные такими могилами, запретили подсчитывать потери, запретили снимать прилеты российских и своих ракет, писать и фотографировать проводимую уже без всяких объявлений и волн сплошную мобилизацию. Запретили просто все. Даже демонстрацию в украинских городах, которую назвали «майдан вдов» погибших вэсэушников, запретили хоть как-то отражать в украинских СМИ.

На днях в сети появилось фото рапорта командира батальона 77-й отдельной аэромобильной бригады комбригу, в котором тот докладывал о потерях в ходе боев за Соледар.

«Погибших 123 человека, раненых - 215 человек», - доложил комбат по форме, но комбриг зачеркнул прямо на рапорте 123 погибших, написав поверх цифру 10, и зачислил 113 погибших в пропавшие без вести. Все это циничное действо комбриг сопроводил резюме, имею в виду выплаты семьям «загиблых»: «Гроши сам платить будешь, если данные будут иными?» Типа они скрылись в шахтах Соледара и будут теперь продолжать его удерживать. Новые киборги. А сколько там от батальона осталось пригодных, треть батальона или и того меньше?

И совершенно понятно, что Банковой ничего не остается, кроме как постараться ставить под ружье все новых и новых мобилизованных. В разгар боев под Соледаром и в нем новое пушечное мясо привозили на позиции прямо со сборных пунктов военкоматов. По свидетельствам самих солдат ВСУ, они даже не успевали порой познакомиться и запомнить позывные новичков, как те отправлялись прямым ходом к Бандере.

ВСЮДУ ОХОТА НА МОБИЛИЗОВАННЫХ

Еще до Нового года генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) просил президента усилить «мобилизационный трек» из-за нехватки резервов в рядах украинской армии. При этом все официальные украинские лица отказываются признавать, что в стране проводится жесткая мобилизация, в ходе которой пригодное для «могилизации» (и не очень пригодное) население получает повестки везде, где их отлавливают. А ловят сейчас повсюду - во дворах домов (потому что двери квартир люди уже не открывают), в магазинах и торговых центрах, на автобусных остановках и в пунктах «незламности», куда люди приходят, чтобы согреться.

В Черновцах, например, на днях в ходе облавы на центральном рынке «мобилизовали» около 40 человек. Рынок опустел мгновенно, как только там появились люди в форме, но военные оказались проворнее и хитрее и расставили оцепление по периметру, усилив на входах-выходах.

В Одессе винтят на улицах, выбрасывая «десант» из машин скорой помощи, вроде бы спокойно едущих по улицам. В Николаеве украинские военные окружают автобусные остановки, в Киеве ловят на «жриц любви», когда те назначают на одно время встречи у себя дома сразу нескольким мужчинам. И это самодеятельный «креатив», помимо традиционных методов мобилизации.

- У нас нет мобилизации, - бубнят министр обороны Украины Резников и его заместитель Анна Маляр, а в это время люди в сетях рассказывают, что у них «грузчика с переломом позвоночника забрали», «мобилизовали дядьку, слепого на один глаз», «медкомиссию мобилизованные прошли за 15 минут, ни один врач ни одного человека не осматривал, проштамповали сразу, что годен». И десятки других таких же историй из разных уголков незалежной.

Но этого все мало и мало. И правительство Украины приняло решение, что теперь посольства и консульства страны за рубежом обязаны ставить на воинский учет всех граждан Украины, находящихся за пределами страны. Руководителям компаний в самой стране вменили в обязанность вручать повестки своим сотрудникам.

СТО СПОСОБОВ БЕГСТВА И УХОДА В ТЕНЬ

Было бы странно, если бы все эти нововведения не вызвали ответной реакции со стороны тех, кого ставят под ружье, и их родственников. Мужчины практически перестали появляться на улицах, чтобы остаться в живых. Предприниматели сообщают, что многие стали устраиваться на работу без официального оформления трудоустройства, чтобы не получать повестки.

Настоящий бум переживает система уклонения от повесток через выезд из страны. Пограничники стали вновь отлавливать на границах контрабандистов, переправляющих уклонистов через границы нелегально. В стране вдруг появилось большое количество волонтеров, потому что эта категория имеет право выезжать за границу для закупок и подвоза товаров. Настоящий расцвет переживает система фиктивных браков на женщинах-инвалидах и одиноких многодетных матерях, уже находящихся за границей. Уклонение через белый билет уже не дает никакой гарантии, что мобилизация обойдет тебя стороной.

Это все больше походит на агонию киевского режима, который реализует западную установку «войны с Россией до последнего украинца». Правда, надеяться, что население очнется и поднимется против тех, кто гонит украинцев на убой, не приходится. Значит, придется «до последнего украинца».

Иного варианта ни нам, ни себе они сами просто не оставили.