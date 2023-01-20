Дети своей страны

Участники Первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Уже месяц новая общественно-политическая организация - Российское движение детей и молодежи (РДДМ) - работает под новым названием «Движение первых». Его выбрали сами юные делегаты Первого съезда организации, который прошел в конце декабря в Москве. Лидеры по определению, дети-зажигалки, способные увлечь за собой товарищей, - так называют тех счастливчиков, которые стали его участниками. В течение двух дней на этажах Центрального выставочного зала «Манеж» с интерактивными стендами, образовательными квестами, пунктом сдачи ГТО и лекториями кипела жизнь. На презентациях представители российских регионов рассказывали, чем богата их малая родина и какими полезными активностями они занимаются в своих школах и общественных организациях. Всего на площадке съезда собралось свыше 3 тысяч ребят из 89 субъектов РФ.

Своих делегатов в Москву отправили и юношеские ячейки освобожденных территорий. ДНР представляла дружная команда из 15 человек, в числе которых 12 ребят - лидеров местных общественных структур, таких как «Молодая республика», «Большая перемена», «Юнармия» и «Российское движение школьников». Возглавил делегацию Денис Чернобай, председатель регионального отделения «Движения первых» в ДНР. У каждого из делегатов была возможность передать свои пожелания всему съезду и обменяться полезным опытом со своими товарищами. Домой ребята вернулись окрыленными не только новыми идеями реализации своих творческих проектов, но и теми огромными возможностями, которые открывает для современной молодежи движение.

- Мы очень рады, что создаются организации поддержки молодых людей, и видим стремление к тому, чтобы был четкий, слаженный диалог между молодежью и старшим поколением, - рассказали участники съезда. - Думаем, что у нас все впереди!

Но прошедший съезд - это история не только про образование, но и про крепкую дружбу. За время, проведенное вместе, ребята из разных уголков страны стали одним целым. Ведь чем бы они ни занимались - наукой, экологией, волонтерской работой, - главная цель у них одна - сделать свою страну благополучной.

Пионеры по-новому

Российское движение детей и молодежи называют современным аналогом советской пионерии. И в этом действительно есть доля истины, потому что в основе его идеологии лежит лучший опыт существовавших в советской и русской истории молодежных организаций. Основная цель проекта - помочь детям попробовать себя в разных социальных ролях и привлечь их к активному участию в развитии родной страны. Сверхзадачей объединения молодежи, как и в любой работе с подрастающим поколением, можно назвать духовно-нравственное воспитание.

А создать движение, объединяющее детей России, Президенту РФ Владимиру Путину предложила школьница из Севастополя, уроженка Луганска Диана Красовская в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» в апреле этого года. Путин не только поддержал инициативу, но и согласился лично возглавить наблюдательный совет движения.

- У нас есть различные детские движения - например, «Юнармия» и другие. Но что касается общероссийского движения, то, конечно, над этим можно подумать. Только нужно это сделать так, чтобы это не было навязано сверху, погружено в строгие формы. Нет, это должно идти изнутри, снизу. А задача государства должна заключаться только в том, чтобы помочь и поддержать. Давайте на эту тему в таком варианте и подумаем. Идея очень хорошая! - высказался Владимир Путин.

Первый съезд Российского движения детей и молодежи дал старт новым добрым делам, патриотическим, гуманитарным, просветительским и научным проектам. Ключевыми партнерами съезда стали Министерство просвещения Российской Федерации, АНО «Большая перемена», Российское общество «Знание», АНО «Россия - страна возможностей».

Широкие возможности для каждого

Уникальность Российского движения детей и молодежи заключается в гибкой системе: здесь у каждого участника есть возможность развиваться в любом направлении. Заниматься наукой или спортом, попробовать себя в творчестве или волонтерстве, проявить способности креативной индустрии - выбор очень большой.

Делегаты I съезда Российского движения детей и молодежи от ДНР уверены, что совместными усилиями смогут сформировать подлинное товарищество и чувство ответственности за те ключевые решения, которые примут на съезде.

НА ЗАМЕТКУ

Как стать участником движения

Участниками Российского движения детей и молодежи могут стать все несовершеннолетние граждане страны. Они могут учиться в школе, лицее, техникуме или институте. Возраст - от 6 до 18 лет. Вступление добровольное и бесплатное. Чтобы стать частью большого движения, достаточно зайти на сайт будьвдвижении.рф и зарегистрироваться!

Наставником с функцией вожатого в движении может стать любой совершеннолетний с образованием не ниже среднего или общего специального. Ими могут быть родители и другие законные представители детей-участников.

Движение первых

Так теперь будет называться Российское объединение детей и молодежи.

Миссия:

Быть с Россией

Быть человеком

Быть вместе

Быть в движении

Быть первыми

Ценности:

Жизнь и достоинство. Участники движения в первую очередь ценят жизнь каждого человека. Берегут чувство собственного достоинства и заботятся о сохранении достоинства окружающих.

Патриотизм. Участники движения любят свою Родину - Россию. Любовь к стране проявляется в делах и поступках.

Дружба. Движение - источник дружбы для каждого из участников. Вступая в движение, каждый может найти себе друзей, близких по убеждениям, увлечениям, интересам и возрасту. В движении друзья всегда рядом.

Добро и справедливость. Участники движения действуют по справедливости, распространяют добро, считают доброту качеством сильных людей. Внутренний голос каждого говорит нам, что только добрые дела меняют жизнь к лучшему.

Мечта. Участники движения умеют мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Смелые мечты открывают человеку новые возможности, а человечеству - неизведанные горизонты.

Созидательный труд. Каждый участник движения своим трудом приносит пользу: создает новое качество своих знаний, умений и навыков, применяет их во благо своей семьи, движения и всей страны.

Взаимопомощь и взаимоуважение. Участники движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Плечом к плечу преодолевают трудности. Уважают особенности каждого участника движения, создавая пространство равных возможностей.

Единство народов России. Участники движения, являясь новым поколением многонационального и многоконфессионального народа России, уважают культуру, традиции, обычаи и верования друг друга. Это уникальное достояние нашей страны: народов много, Родина - одна.

Историческая память. Участники движения изучают, знают и защищают историю России, противостоят любым попыткам ее искажения и очернения. Берегут память о защитниках Отечества.

Крепкая семья. Участники движения разделяют традиционные семейные ценности. Гордятся российской культурой отцовства и материнства. Уважают многодетность. Помогают младшим, заботятся в семье о бабушках и дедушках.

СКАЗАНО

Рита Герликас.

Рита Герликас, Кировское, ДНР, 16 лет:

- Я - командир роты юнармейцев ОО «ВПД «Молодая Гвардия - Юнармия» город Кировское, представитель Школьной Республики «Импульс», занимаюсь волонтерством и творчеством. Я - патриот. При любом удобном случае упоминаю любимую свою фразу: «Я горжусь тем, что я из Донбасса!»

Съезд Российского движения детей и молодежи - это еще одно подтверждение того, что Россия - лучшая страна для развития молодежи. Даже в первые минуты мне удалось осознать это. Попала на съезд я благодаря своей активности и встретила огромное количество таких же ребят из своего региона и из других тоже. Я стремлюсь делать нашу республику лучше.

Мне кажется, что это движение должно стать очень значимым среди молодых ребят, ведь оно стало значимым и ярким событием в жизни первых, кто сюда приехал!