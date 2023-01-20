Новая «звезда»

Главным сюрприз - дуэтом с Николаем Расторгуевым. Фото: Телеканал «Звезда»

Иван Архименко живет в Бердянске. Город часто обстреливают ВСУ. Однажды рядом с мальчиком и его мамой на воздух взлетела машина. Несмотря на ужасы, Ваня продолжает ходить в музыкальную школу. Он мечтает стать оперным певцом и чтобы его показывали по телевизору. Первые шаги на пути к этому уже сделаны. Иван стал участником федерального проекта.

31 декабря жители Запорожской области с нетерпением ждали видео программы канала «Звезда». В последний день уходящего года исполнялись мечты детей спеть со звездами. В новогоднюю ночь смелые ребята вышли на одну сцену со знаменитыми артистами и исполнили с ними хиты. Среди юных звезд был Иван Архименко.

Подать заявку мог любой ребенок, но дети проходили строгий отбор. Иван Архименко стал одним из немногих ребят, кому удалось представить свой регион в телепроекте.

В эфире телеканала он исполнил песню «Конь». Но главным сюрпризом для мальчика стало то, что дуэтом с ним выступил Николай Расторгуев (на фото).

Увидев артиста, Иван на секунду улыбнулся, а потом снова сосредоточился на пении. Расторгуев по-отечески обнял парня и начал петь на два голоса. Ваня не подвел - сделал все чисто.

За выступлением наблюдала мама школьника. Она не сводила глаз с сына и только вместе со всеми начала подпевать последний куплет - «Пой, златая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен».

- Кремень просто, - сказал о Ване после исполнения Николай Расторгуев. - Будем дружить?

- Коля, - добавил Расторгуев, протягивая руку для рукопожатия.

- Иван, - скромно сказал будущий оперный певец и пожал руку.

Молодых звезд поддерживали и другие российские артисты - Олег Газманов, Лариса Долина, Жасмин, Наташа Королева, Зара, Александр Маршал и другие.