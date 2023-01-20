Приобщились к классике

Русская культура - то, что нас объединяет!

История о добре, побеждающем зло. Что может быть более новогодним, чем балет «Щелкунчик» - один из образцов русской классики? Но долгое время юных жителей Запорожской области украинские власти пытались воспитать в атмосфере неприятия русской культуры. К счастью, ситуация изменилась. Множество семей уже смогли увидеть постановку в ее лучшем исполнении.

5 января в Большом театре в Москве собрались более тысячи человек из 71 региона России, чтобы посмотреть спектакль «Щелкунчик».

Среди зрителей - 50 детей из Запорожской области и Донецкой Народной Республики (на фото), 160 членов семей, чьи родные участвуют в специальной военной операции, а также особо отличившиеся добровольцы из региональных штабов организации «МЫ ВМЕСТЕ».

- История Щелкунчика - это чудесная новогодняя сказка, в которой темы отваги, доблести, любви и защиты переплетены с лейтмотивом взросления и становления личности. Для многих наших гостей это очень актуально, - отметила руководитель трека «Росмолодежь.Добро» Федерального агентства по делам молодежи Дарья Жукова.

«Щелкунчик» - это последнее произведение Чайковского, написанное для сцены. В Большом театре в Москве впервые «Щелкунчик» был поставлен в 1919 году. В 1966 году Юрий Григорович вместе с художником Симоном Вирсаладзе создал свою версию, которая стала канонической. Этот спектакль прошел более 720 раз.

Большой театр. Фото: Росмолодежь

- Как и в годы войны, так и сейчас, во время специальной военной операции, Большой театр не остается в стороне. Мы готовы быть рядом и поддерживать своим искусством тех, кому больше всего нужна сейчас поддержка. «Щелкунчик» - самый любимый спектакль у российского зрителя, попасть на него практически невозможно. Мы рады предоставить эту возможность. Надеемся и верим, что спектакль доставит много удовольствия как детям, так и родителям, - отметил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

- Нам подарили на Новый год настоящее путешествие. Это было очень неожиданно и приятно. Я со сказкой «Щелкунчик» знакома давно, в детстве часто смотрела мультик, но вот балет никогда не видела, очень интересно было смотреть, как с помощью танца рассказывается история, - поделилась эмоциями волонтер штаба «Мы вместе» Ангелина Глушец из Нижнего Новгорода. Билет на спектакль она получила за участие в волонтерских миссиях на территории Запорожской и Херсонской областей и Донецкой и Луганской народных республик, где помогала в сборе и передаче гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и вынужденным переселенцам.

Детям Большой театр напоминал дворец. Они ходили по широким лестницам, трогали обивку кресел, с замиранием смотрели на открывающийся занавес.

- Нам все понравилось, и на улице, где красивые световые скульптуры, и внутри театра. Много фотографий сделала, - поделилась впечатлениями компания девчонок.

Спектакль «Щелкунчик» стал продолжением цикла праздничных мероприятий для детей военнослужащих. Ранее семьи участников специальной военной операции посетили новогодний спектакль «Мастерская чудес» в Доме молодежи в Манеже, организованный совместно с арт-кластером «Таврида», покатались на ГУМ-катке на Красной площади, посетили экскурсию по Государственному музею им. А. С. Пушкина.

Утренняя пробежка по зимнему Мелитополю в образе Деда Мороза - чем не повод создать новогоднее настроение? Тем более что в первый день 2023 года для закаленного спортсмена было не так уж холодно - целых 6 градусов тепла!

Фото: ZaТВ

ЦИФРА

По данным врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, свыше 240 детей из региона приехали в Москву и посетили новогодние спектакли в Кремле. Ребята приняли участие в новогоднем празднике в рамках проекта «Новый год с «Большой переменой».