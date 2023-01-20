Казаки помогают бойцам и мирным жителям Донбасса и силой, и доброй волей, и хорошей песней

Один из самых известных в казачьих формированиях - командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных. Фото: kkx.ru

Шашки наголо! На днях из специального учебного центра «Кубань» торжественно проводили в зону СВО более сотни кубанских казаков.

- Все казаки получили соответствующую подготовку и имеют необходимую экипировку. Также несколько десятков операторов беспилотных летательных аппаратов окончили учебу в майкопском филиале специального учебного центра и уже направлены на передовую. Всего сейчас в зоне СВО находятся 3,7 тысячи казаков Кубанского казачьего войска, - рассказал вице-губернатор региона, атаман войска Александр Власов.

Донские казаки-добровольцы прошли подготовку с опытными инструкторами: тактическую, разведывательную, инженерную, огневую и военно-медицинскую подготовку.

Уже не первый месяц сражаются в зоне спецоперации и добровольцы-казаки Всевеликого войска Донского из Ростовской области.

- Наш духовный стержень - православная вера. А служение Отчизне - это образ жизни, безусловная ее необходимость, - прокомментировал атаман Всевеликого войска Донского Николай Дьяконов.

Но не только с оружием в руках стоит казачество за родную землю и против новых фашистов. Казаки с первых дней СВО организовали масштабную волонтерскую помощь. И бойцам, и мирным жителям новых регионов России.

Полковник Владимир Полуполтинных со знаменем Победы в отбитом у нацистов Лисичанске.

Например, в конце декабря десять учащихся Алчевского кадетского корпуса, который из-за постоянных обстрелов города уже 2 года работает дистанционно, побывали в гостях в Белокалитвинском казачьем кадетском корпусе (Ростовская область). Наконец ребята из Алчевска смогли поучаствовать в патриотических активностях, позаниматься в секциях.

24 декабря алчевские кадеты поехали домой, вместе с ними - благодаря активистам - и 150 подарочных наборов к Новому году для других алчевских кадетов.

А молодежь из ставропольской казачьей организации «Терцы» придумала просветительскую акцию для школ луганского Антрацита и прилегающих к нему поселков. Благодаря идее ставропольцев ребята из ЛНР увидят 20 интереснейших видеороликов из архива Мобильного мультимедийного музея истории казачества. С помощью VR-шлемов можно будет погрузиться в атмосферу реконструкции «Казаки на фронте» или старинных казачьих обрядов, проводах казаков в армию, праздников.

Ну и куда же без казачьих песен! На днях Кубанский казачий хор (на фото вверху) выступил в ростовском госпитале 1602 перед участниками СВО. Коллектив под началом художественного руководителя Виктора Захарченко исполнил известные композиции, в том числе и казачьи походные песни. На концерте прозвучали гимн России, композиции «Русь», «Русские мы», «Никто, кроме нас», «Распрягайте, хлопцы, коней», «Узенький проулочек», «Наш край - Россия», «Родина», «Офицеры», «Прощание славянки».

В финале концерта замначальника госпиталя подполковник медслужбы Алексей Гусев вручил первому заместителю гендиректора Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко благодарственное письмо.

- Глядя на солдат, когда они на вашем выступлении начинают подпевать знакомые каждому россиянину слова, улыбаться, хочется поблагодарить Кубанский казачий хор! Вы поднимаете боевой дух нашей освободительной армии, - обратился к коллективу Алексей Гусев.

Казаки-добровольцы. Фото: politnavigator.net

ДОСЛОВНО

Николай Долуда, атаман Всероссийского казачьего общества:

- Сегодня, когда проливается кровь за независимость Донбасса и суверенность России, место казака - на полях сражений, рядом с нашими братьями-казаками, добровольцами, в одном строю с казаками Луганской и Донецкой народных республик, с военнослужащими Вооруженных сил России.