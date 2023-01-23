Научим родину любить

Введение в школах республики ставок советников директоров по воспитанию руководитель Минобразования ЛНР анонсировал в августе 2022 года. Такая должность сначала появилась в школах десяти пилотных регионов РФ 1 марта 2021 года. Советники отбирались на конкурсе «Навигаторы детства».

Главная задача в работе советника по воспитанию - чтобы школьник мог для себя делать осознанный выбор, знал историю и настоящее своей родины, уважительно относился к сверстникам, родителям, учителям.

- Воспитание - это формирование определенных ценностей, которые делают школьника уверенным в себе, счастливым, успешным в жизни, - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Мы посмотрели, где есть позитивный опыт организации воспитательной работы, нам важно его обобщить и внедрять в других субъектах РФ. Во многих регионах эта работа уже ведется, и важно, чтобы это было интересно школьникам, чтобы они сами вовлекались в работу и были организаторами такой деятельности.

В «Артеке» луганские учителя освоили теоретические основы воспитания, профилактики негативного влияния на ребенка цифровой среды, способы защиты детей от информации, которая вредит их здоровью и развитию, детально изучили воспитательную программу - основной документ, определяющий весь воспитательный процесс в школе. Также много внимания было уделено роли коллективного творчества.

Планируется, что в 2024 году советники по воспитанию будут в каждой школе. А в луганских школах эти специалисты начнут работать с нового учебного года.

Учитель младших классов из Луганска Виктория Бойко.

- Мне очень радостно, что за воспитание взялись на таком высоком уровне, - говорит учитель младших классов из Луганска Виктория Бойко. - Для ребенка крайне важно, чтобы ему дали крылья, раскрыли таланты. В юном возрасте очень легко снизить самооценку, а вот дать возможность самореализоваться - это уже труд учителя. Надеюсь, что профессионалы, которые будут заниматься воспитательной работой со школьниками, сделают нашу республику краше.

КСТАТИ

Конкурс «Навигаторы детства» открыт для всех, кто уже имеет педагогический опыт, без ограничений по возрасту и стажу работы. Студенты педвузов с четвертого курса могут принять участие в конкурсе, пройти обучение и стать советниками директоров школ по воспитанию, реализовывать на практике знания, полученные в вузе. Более подробно о конкурсе можно прочитать здесь rdsh.education/contest/