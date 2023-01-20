16-летняя Настя и 17-летний Толя почти спустя год вернулись домой...

Мама бросается к своему сыну. А другая мама - к дочери, идущей ей навстречу. Обычное человеческое счастье - слезы, объятия. Давно не виделись. И только после рассказа самих участников событий понимаешь, что эту встречу можно было ждать долгие годы.

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ГОД

- Мы же никак не могли их забрать, никак! - поделились матери с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. - Они учились в поселке Кременная, в спортивном лицее-интернате. А тут боевые действия начались, бомбежка. Они спасались в подвале. Нам позвонили - приезжайте за детьми срочно. Но было уже поздно, все дороги перерезаны войсками. Сначала их автобусами вывезли в какое-то местечко под Львов. А потом и вовсе отправили в Австрию.

С начала марта прошлого года по конец декабря, когда 16-летняя Настя и 17-летний Толя наконец увидели родных, прошел почти год. Все это время ребята жили в австрийском городке Фампе, а их родные просили вернуть ребят на родину. Это удалось, правда, для их спасения Татьяне Москальковой пришлось использовать все возможные и невозможные варианты, связываясь с дипломатами, с посольством России в Австрии, правозащитниками Европейского института омбудсменов, убеждая: детям лучше с их матерями, а не в одиночестве в «просвещенной Европе».

- Сегодня у нас счастливый день. Я очень горжусь нашими ребятами, для которых мама, семья, Родина превыше всего. А нашему Дому прав человека впору дать второе название - Дом соединенных сердец, - говорит сама Татьяна Москалькова. - Уже трудно сосчитать, сколько раз за прошедший год он стал местом долгожданной встречи родных и близких, волей судеб разделенных событиями на Украине. И каждый раз невольно на глаза наворачиваются слезы…

У них еще все впереди. Настя планирует заниматься фитнесом, а Толя сказал: «В Австрии хорошо, а дома лучше».

- Мы постоянно работаем с украинской стороной по каждому запросу о воссоединении семей, - говорит сама Татьяна Москалькова. - Результат - уже более 30 ребят воссоединились с родственниками.

Возвращаются и взрослые. И эти истории о чудесном воссоединении семей тоже кажутся волшебными.

...при горячем участии омбудсмена Татьяны Москальковой.

ОБРАТНО С НЕВЕСТОЙ

- Девятнадцатилетний влюбленный мужчина еще в январе 2022 года поехал в Херсон за своей девушкой и по пути потерял паспорт, - рассказывает Татьяна Москалькова очередную «чудесную» историю. - В городе он обратился в миграционную службу и 24 февраля получил СМС о готовности документа, но забрать его уже не смог - началась специальная военная операция. На долгие восемь месяцев юноша и его невеста-россиянка оказались в западне.

Мать парня не находила себе места и однажды появилась на пороге кабинета уполномоченной по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой. Умоляла вернуть сына домой. Тем более девушке - гражданке России - уже угрожали.

- Я обратилась в погранслужбу ФСБ России. К работе по возвращению молодой пары в ЛНР были также подключены омбудсмены Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, - продолжает Татьяна Москалькова. - И совместными усилиями нам все удалось!

На пограничном пункте пропуска Армянск состоялась долгожданная встреча семьи, сын вернулся к матери с беременной невестой. Теперь они шутят, что уезжал он один, а вернулись втроем. Свое 20-летие молодой человек уже отмечал дома в кругу любящей семьи.

Чтобы эти счастливые истории воссоединения семей становились реальностью, нужен ежедневный кропотливый труд и бесконечные переговоры. Нужны встречи с представителями Украины, выступления в европейских учреждениях по правам человека. С февраля 2022 года в Россию прибыло более 4 миллионов граждан из Донбасса и Украины. И у многих из них возникли сложные ситуации. Кто-то потерялся, кто-то растерялся, и громадному большинству нужна поддержка.

- Попросила украинского коллегу рассмотреть возможность оказания помощи гражданам Украины, которые бы хотели приехать в Россию к своим родственникам, страдающим тяжелыми заболеваниями, - выступила с очередной инициативой Татьяна Москалькова. - В условиях сложного построения гуманитарных коридоров этим людям необходима помощь омбудсмена.