Новая жизнь Волновахи

Новые дома появились по улице Менделеева.

В боях за Волноваху украинские боевики практически полностью стерли город с лица земли. Здесь было разрушено 85% жилых домов, полностью уничтожены коммуникации - электро-, газо- и водоснабжение. Среди тех, кто взялся за восстановление Волновахи - специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Они принимают участие в строительстве и ремонте жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Все работы - на личном контроле губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

- Понимаем, что важно не только восстановить социальные объекты, но и помочь вернуть людям элементарные бытовые условия, в первую очередь крышу над головой, - говорит Артюхов. - Ямальские строители уже отремонтировали общежитие, начали строить дом на месте разрушенного, теперь приступают к ремонту пяти многоквартирников.

По данным главы администрации Волновахского района Константина Зинченко, в городе уже восстановлено 70 многоквартирных и 400 частных домов.

- Это порядка 50% от общего числа, - подчеркивает Зинченко. - В домах заменены стекла, кровли, инженерные системы. После восстановления мы также запустили в работу два детских сада и три школы. Сейчас продолжается ремонт еще двух детских садов.

За три месяца подрядчики из ЯНАО возвели с нуля два жилых пятиэтажных дома и обставили их мебелью. Еще три дома строятся. В администрации Ямала отметили, что заселить их планируется уже к Новому году. Новые дома появились по улице Менделеева, два дома были возведены по заказу Фонда развития территории, строительство продолжается на улице Ленина.Также в городе идет восстановление социальных учреждений. Губернатор отметил, что Арктический регион восстанавливает в Волновахе 55 различных соцобъектов.

Школа № 4.

- Уже сдали школу № 4, отремонтировали один из корпусов больницы. Работы идут еще на 22 образовательных учреждениях района, - рассказал руководитель Ямала.

В учебном учреждении появились новая мебель и техника. Открылась и библиотека, которая пополнилась новыми книгами: российскими учебниками и художественной литературой.

- 8 ноября сюда приехал работать уроженец ЯНАО, учитель истории Виктор Комисаренко, - рассказывает Людмила Бондаренко. - Он также будет занимать должность завуча по воспитательной работе. В ближайшее время ждем еще учителей-предметников из Челябинской области и Ямала.

Здание станции переливания крови.

Ямальские строители ведут восстановительные работы над зданием станции переливания крови.

- Работы близятся к завершению, - говорят в администрации ЯНАО. - Строители привели в порядок подсобное помещение, благоустраивают территорию, готовят инженерные решения для наладки компьютерных, телефонных телекоммуникаций и для подключения систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Здание сдадут под ключ, его оборудуют по современным стандартам.

Доме культуры железнодорожников.

А в Доме культуры железнодорожников, которому присвоено имя Героя России Владимира Жоги, ямальские специалисты уже завершают отделочные работы: устанавливают двери, монтируют потолки, красят стены. При поддержке дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО подрядчиком «МАКС Групп» продолжается восстановление и Свято-Духовского храма.

Свято-Духовский храм.

Одним словом, Волноваха преображается буквально на глазах.

- Мы и представить, если честно, не могли, что у нас будет все так быстро и качественно восстанавливаться. Делается все на совесть. Строители делают, как для себя. А еще у нас возводят новые и красивые современные дома с облагороженной территорией, - рассказывает горожанка Виктория Норкова. Работу строителей, восстанавливающих Волноваху, высоко оценило руководство Донецкой Народной Республики.

- Восстановили разрушенный детский сад на 250 мест. Теперь здесь все новое - от инженерных коммуникаций до мебели, - говорит заместитель председателя правительства Евгений Солнцев. - В микрорайоне «Северный» построили пятиэтажку. Причем не просто выгнали коробку и подвели коммуникации, а сделали «под ключ», установив сантехнику и даже частично оснастив мебелью. Зима будет тяжелой, сложности неизбежны. Главное, не опускать руки, и тогда у нас все получится.