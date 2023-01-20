Дед Мороз и Президент исполнили мечту школьницы

Саша мечтала увидеть главного Деда Мороза. Фото: Мывместе

НАСТОЯЩАЯ СКАЗКА

Семью восьмилетней Саши Титаренко предупредили - шар с желанием девочки снял сам президент России. Владимир Путин зачитал его вслух: «Побывать в Крыму и в гостях у Деда Мороза».

- Хорошо, отлично. Так мы и сделаем, - сказал глава государства.

С этого момента для семьи начались чудеса. Сначала добрались до Москвы, а потом отправились в Великий Устюг самолетом. Да-да, это раньше к Деду Морозу нужно было ехать на поезде, а потом еще и на автобусе. Саша Титаренко стала пассажиркой первого рейса в только что открытый после реконструкции аэропорт Великого Устюга. Летела вместе с родителями и губернатором Вологодской области. Олег Кувшинников пожелал девочке исполнения всех желаний.

Несмотря на дорогу, усталости нет и следа. Ведь впереди самое интересное - дом, в котором живет зимний волшебник. Его вотчина находится в лесу, вдали от городской суеты. В Запорожской области снег - редкость, а здесь все белым-бело. Гостей встречают сказочные персонажи, загадывают загадки, устраивают испытания. И вот он сам терем - резной, расписной, с множеством комнат.

А впереди встреча с Дедом Морозом. Высокий, даже немного суровый зимний волшебник тронул до глубины души.

- Ну давай обнимемся, а то я уже все глаза проглядел, где же девочка, которая хотела побывать у меня в гостях, - говорит Дед Мороз, прижимая Сашу.

В подарок девочка привезла ему творческий номер - спела песню и рассказала стихотворение на украинском языке. А потом все дружно спели родную для всех песню «В лесу родилась елочка».

- Саша верит в Деда Мороза, поэтому встреча произвела на нее невероятное впечатление, - говорит мама ребенка. И признается, что над желаниями долго не думали - написали самые заветные.

Но на этом сюрпризы не закончились. После переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин позвонил девочке и поинтересовался, как прошло ее путешествие.

Школьница рассказала о том, что успела посмотреть, как ее впечатлили комнаты в тереме Деда Мороза, особенно спальня с семью подушками.

- Сашенька, маме с папой передавай привет. Пришлешь мне тоже, я знаю, вы там выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь? Да, буду ждать тоже от тебя подарков новогодних, ладно? - сказал российский лидер.

С президентом страны поговорили по телефону. Фото: Мывместе

Родители закивали головами. А смелая Саша попросила президента еще об одном: передать привет своему другу - Диме Калиниченко, который «любит и уважает Путина».

И это желание тоже было исполнено тут же.

- Владимир Владимирович, хотим поблагодарить вас за акцию «Елка желаний», за то, что вы осуществляете детские мечты. Спасибо вам большое! Пускай ваша акция процветает, и все дети будут счастливы! - добавила мама Саши - Виктория Титаренко.

Сейчас семья готовится еще к одному исполнению желаний - поездке в Крым.

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

В этом году жители новых территорий России смогли принять участие в ежегодной акции «Елка желаний». Организаторы пока не раскрывают данных о том, сколько писем пришло из Запорожской области. Но многие уже исполнены.

Губернатор Тверской области лично привез подарок в Запорожскую область. Фото: Администрация Тверской области

Так, губернатор Тверской области Игорь Руденя лично привез подарок 4-летнему Алексею из Запорожской области. Он попросил конструктор. А еще ему подарили спортивную форму для занятий карате, книгу тверской писательницы Гайды Лагздынь, футбольный мяч и сладкие подарки. Родителям Алексея вручили новый телевизор.

Четырехлетняя Алиса Новосельцева благодаря акции «Елка желаний» увидела настоящих оленей. Ее мечту исполнил министр здравоохранения Новгородской области Валерий Яковлев - он снял послание Алисы с елки. Для Алисы и ее мамы организовали поездку в природный заказник «Горненский».

Смарт-часы от руководителя управления коммунальной собственности Мелитополя получила 10-летняя Регина, а гитару от губернатора Брянской области - Максим.

Акция проводится до 28 февраля.

Чудеса случаются - нужно просто поверить!