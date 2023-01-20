Коварство и расплата: Как вооруженные силы России наказали нацистов за подлый удар по Макеевке в новогоднюю ночь

Массированные удары высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины помогают нашим войскам вести успешные боевые действия.

«Когда выздоровеем, обязательно на фронт вернемся. Надо же побеждать. И мстить…» - так говорили журналистам российские бойцы, раненные во время подлого удара, нанесенного киевским режимом по Макеевке в новогоднюю ночь. Тогда ракеты американской РСЗО «Хаймарс» обрушились на ПТУ, в котором размещались военные. 89 человек погибли, несколько десятков ранены - такое нельзя было оставить без ответа.

И российское оборонное ведомство ответило. По расположенным в Краматорске общежитиям, переоборудованным в казармы, тоже был нанесен удар, стоивший ВСУ жизней 600 боевиков. Однако, наверное, главным ответом станут победы российских войск на поле боя.

ДРУГА УБИЛО СРАЗУ

Погибших в Макеевке не вернешь. Но горе со временем чуть отступит, а в памяти останется героизм военных, которые, рискуя жизнями, спасали товарищей. В ту ночь в здание ПТУ попало шесть ракет. Каждая следующая несла разрушения, пламя и смерть. Но никто из бойцов не прятался, не убегал. Рушились перекрытия, кого-то засыпало грудами камня, кто-то остался под завалами, зажатый глыбами. И те, кому удалось выбраться, бросались в огонь, чтобы помочь, спасти товарищей.

- Первого прилета я не слышал, лишь почувствовал мощный удар, - рассказывает один из раненых, он лечится в самарском госпитале. - Попало в третий этаж, а мы с товарищем были на втором. Выпрыгнули из окна и сразу начали выводить раненых. Друг мой вытащил комбата, он был ранен, и я остался помочь ему. А товарищ… Он пошел обратно. И тут - еще одна ракета. Друга убило сразу. А я вот ранен, но жив.

Большая часть находившихся в здании ПТУ - мобилизованные из Самарской области. Это обычные мужики, от гражданки их отделяет всего лишь 3 месяца интенсивной переподготовки. И тем не менее они проявили себя как настоящие герои.

- Большинство из них, едва выбравшись, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей, - говорил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. - Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали, рискуя жизнью. Какая-то часть из погибших - это те, кто погиб, когда возвращался спасать своих сослуживцев.

Офицеры оставались с бойцами до конца - в прямом смысле слова. Вот замкомандира 1444-го мотострелкового полка (территориальных войск) Центрального военного округа подполковник Алексей Бачурин. Получив ранение после первого взрыва, он организовал эвакуацию личного состава и, не допустив паники, руководил выходом военнослужащих. Его наградили орденом Мужества. Посмертно: во время прилетов Бачурин погиб.

Вот младший сержант Артем Апанасов - получив несколько осколочных ранений, он сумел эвакуировать с верхних этажей тяжелораненых товарищей. Апасов также награжден орденом Мужества. Как и командир разведроты майор Александр Бондарь, который лично вывел в безопасное место 7 военнослужащих. Всего орденом Мужества были награждены шесть бойцов. Это те, информация о подвиге которых была обобщена сразу. Однако Минобороны продолжает собирать данные, чтобы подготовить новые наградные листы.

МЫ НЕ ПРОСТИМ

В том, что за такое подлый удар необходимо совершить акт возмездия, не было сомнений. Бойцы 1444-го полка дали слово отомстить за гибель товарищей. Уже на следующий день на подконтрольной Киеву территории ДНР была уничтожена железнодорожная станция Дружковка с иностранным вооружением и 200 украинских нацистов и иностранных наемников. А в районе Масловки ликвидировали подразделение 130 иностранных наемников «Иностранного легиона».

Екатерина Колотовкина, супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина, заявила, что даже она попросила мужа по возможности наказать нацистов.

- Это очень тяжело, но нас не сломить, - сказала она. - Я звонила мужу и впервые с начала спецоперации попросила его отомстить за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим!

И акт возмездия был совершен 8 января, сразу после Рождества.

- В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия, - говорилось в сообщении Министерства обороны России. - Российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. В общежитии № 28 находилось более 700 украинских военнослужащих, в общежитии № 47 - более 600 украинских военнослужащих. В результате ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих.

Массированные удары высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины помогают нашим войскам вести успешные боевые действия.

КСТАТИ

Прошлая ответка была за Крымский мост

Уничтожение казарм в Краматорске - не первый акт возмездия, который совершает Российская армия в ответ на преступления нацистов. После теракта на Крымском мосту 8 октября ответка прилетела уже через два дня. 10 октября были нанесены массированные удары по критической инфраструктуре Украины, атаке подверглись десятки объектов по всей стране. Позже такие удары стали частыми: оказалось, что выход из строя энергетических объектов здорово затрудняет подвоз боеприпасов на передовую и вообще усложняет жизнь ВСУ. А значит, таким образом можно сберечь жизни российских солдат.