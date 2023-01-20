В Краснодон вдохнули новую жизнь

Известный на весь бывший Советский Союз город Краснодон с приходом России обретает новую жизнь. Здесь ведутся масштабные восстановительные работы. Сейчас специалисты из Тюмени ремонтируют в подшефном населенном пункте сразу несколько объектов. Это три больницы: городская, многопрофильная и детская, а также гостиница и Дворец спорта.

- В медицинских учреждениях заменили кровлю, инженерные коммуникации, обновили и пищеблоки. Сейчас ведутся наружные и внутренние работы, - рассказывают в Министерстве строительства РФ. - Из сибирского региона привезут и все необходимое медицинское оборудование. Здания отапливают блочно-модульные котельные.

В спортивном дворце проходит восстановление чаши бассейна. Нужный объем воды поступит туда из водопроводной скважины.

- Городская гостиница засияет по-новому, - отмечают в Минстрое России. - В здании также отремонтировали кровлю, установили современные инженерные сети. Строители заменили все окна и двери.

Горожане нарадоваться не могут таким объемам выполняемых в их родном Краснодоне работ. Говорят, что о таком они только мечтали.

- Но все мечты рано или поздно воплощаются в жизнь. Самая главная наша мечта сбылась - мы уже стали частью России, а сейчас сбывается и другая мечта - новая жизнь Краснодона, - говорит «Комсомолке» пенсионерка Евгения Бутакова. - Мы благодарны строителям и властям российских регионов за то, что они вкладывают душу в наш город.

Евгения Павловна признается, что особенно важным событием для нее, да и для всех жителей города, стало восстановление памятника молодогвардейцам «Непокоренные».

- Вот здесь и заключается вся наша русская культура, наш русский менталитет и наша русская совесть. В отличие от наших недругов, мы чтим память героев и будем помнить. Когда узнала о восстановлении мемориала, я плакала и благодарила Бога за то, что у нас есть Россия, что мы - Россия, - говорит пенсионерка.

Тем временем муниципальные власти планируют заменить городские троллейбусы на автобусы средней и большой вместимости. Причиной тому стал износ электротранспорта. По словам начальника отдела транспорта, безопасности дорожного движения и связи Краснодона Олега Казьмина, срок эксплуатации 15 троллейбусов в городе уже превысил 35 лет. В неудовлетворительном состоянии контактная сеть и тяговые подстанции.

- Переход на российские стандарты и работа государственных программ дали нам такую возможность. Город получил 13 автобусов вместимостью 108 - 114 пассажиров и шесть автобусов вместимостью 45 - 50 пассажиров, - уточнил начальник отдела.

Также переход с электро- на автотранспорт позволит расширить маршрутную сеть и повысить стабильное и комфортное обслуживание населения.

Автобусы выйдут на троллейбусные маршруты, как только закончится процесс передачи техники и будут решены другие организационные вопросы, при этом новые маршруты будут прорабатываться, - отметил начальник отдела транспорта города.