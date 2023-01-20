Медицина теперь доступна

ФФОМС и Запорожская и Херсонская области заключили соглашения о взаимодействии.

В конце прошлого года председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и временно исполняющие обязанности губернаторов Запорожской и Херсонской областей заключили соглашения о взаимодействии. Церемония подписания документов состоялась в Москве. Сотрудничество предусматривает создание в новых российских регионах филиалов территориальных страховых фондов и оформление полисов ОМС жителям. Ранее аналогичные договоренности были достигнуты с врио глав Луганской и Донецкой Народных Республик. Причем полисы будут цифровые.

- Цифровой полис ОМС предоставляет жителям Запорожской области, как и каждому россиянину, право получать бесплатную медицинскую помощь на всей территории нашей страны в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях, работающих в системе ОМС, - подчеркнул Илья Баланин.

В полном же объеме система ОМС заработает на новых территориях начиная с 2024 года.

В ближайшее время в Запорожской области будет организована работа по созданию территориальных фондов и оформлению электронных полисов ОМС.

НА ЗАМЕТКУ

При наличии полиса ОМС вы имеете полное право обслуживаться во всех городских поликлиниках на территории РФ совершенно бесплатно. Каждый полис индивидуальный. И вы можете обслуживаться только после его предъявления.

Какие медицинские услуги можно получить бесплатно

Полный перечень доступных медицинских услуг зависит от региона, в котором зарегистрирован держатель полиса. Однако есть единая для всех субъектов базовая программа, по которой услугу можно бесплатно получить в любой точке России:

- первичную медико-санитарную помощь, включая профилактическую помощь;

- скорую медицинскую помощь;

- специализированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

В рамках обязательного медицинского страхования можно бесплатно пройти диспансеризацию и углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19.

Как оформить полис

Если страховку нужно сделать гражданину России 18+, то нужно предоставить:

- заявление;

- паспорт или временное удостоверение личности;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Если полис ОМС оформляется для ребенка:

- заявление;

- свидетельство о рождении ребенка;

- паспорт родителя с вписанным туда ребенком или акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;

- СНИЛС ребенка.