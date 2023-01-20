Курортам - быть!

АМБИЦИОЗНАЯ ЗАДАЧА

Запорожская область богата не только своими людьми, но и местными красотами природы. Чего только стоит живописный заказник «Молочный Лиман». Он был создан постановлением Совета Министров УССР в 1973 году. Заказник растянулся на территории почти в 20 000 га. В нем гнездятся находящиеся под охраной государства птицы, а в его водах обитают редкие виды рыб. Азовское море, вдоль которого растянулся заказник, позволяет насладиться пляжным отдыхом, а лечебные грязи - поправить здоровье.

Правда, при киевском режиме эта жемчужина природы пришла в упадок. Но в регионе намерены приложить все силы, чтобы вдохнуть в этот райский уголок новую жизнь. Более того, власти Запорожской области ставят перед собой амбициозную цель: развитие внутреннего туризма.

По словам главы администрации Мелитопольского района Андрея Сигуты, у этой территории большой туристический потенциал.

«Одно из приоритетных направлений развития Мелитопольского района - туризм. На территории региона есть достаточно мест, где можно создать современные зоны отдыха. У нас есть хорошие и богатые пруды, которые подходят для развития рыбного хозяйства и создания рыболовных площадок. Также в районе есть лесничества, идеально подходящие для прокладки пеших и велосипедных маршрутов, столь популярных среди любителей отдыха на природе. Нельзя забывать и о нашем «Молочном Лимане» - естественной достопримечательности с уникальной природой», - написал глава администрации района в своем телеграм-канале.

В «Молочном Лимане» на берегу Азовского моря можно насладиться красивыми видами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но для развития туризма нужна качественная инфраструктура.

- Над ней и работаем, - резюмировал Андрей Сигута.

В свою очередь, врио руководителя регионального отделения общественной организации «За правду» Дмитрий Бахур подчеркнул, что все Азовское побережье является туристическим объектом, поэтому здесь должна быть развитая транспортная инфраструктура с удобными развязками в больших городах.

БЕРДЯНСК НЕ ОТСТАЕТ ОТ МЕЛИТОПОЛЯ

За статус «туристического центра» региона с Мелитопольским районом может побороться Бердянск.

Исполняющий обязанности министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев уже посетил с рабочим визитом Бердянск. Вместе с врио главы администрации города Александром Сауленко он обсудил возрождение Бердянска как курортной столицы Азовского побережья.

- В свое время Бердянску был присвоен статус курорта союзного значения. Наша задача - помочь городу восстановить практически утраченный за последние годы его санаторно-курортный комплекс, - отметил Радик Исякаев.

Также исполняющий обязанности министра побывал в городских санаториях Бердянска и на детских базах отдыха. Радик Исякаев обсудил с их руководителями проблемные вопросы и наметил пути их решения.

Отметим также, что в ближайших планах - создание в Мелитополе, Бердянске, Кирилловке и Приморске культурных центров, которые войдут в туристический кластер «Азовское побережье». Также будет запущен портал, где можно будет приобрести сувениры и продукты от местных производителей.