Ничего не бойся, я с тобой

Добрый автобус

В конце декабря в Подмосковье запустили волонтерский автобус, куда можно было принести помощь для российских бойцов: продукты, медикаменты, средства личной гигиены, белье и теплые вещи. Военные, которые сейчас отражают нападки противника на передовой, благодарны за все.

В рамках акции «Доброе дело» автобус побывал в восьми подмосковных городах - Котельниках, Жуковском, Люберцах, Домодедове, Подольске, Одинцове, Химках, Королеве и за неделю собрал более 4 тонн гуманитарной помощи. Десятки тысяч жителей, узнав, что «добрый автобус» в городе, спешили хоть чем-то помочь армии: приносили консервы, чай, кофе, лапшу быстрого приготовления, зубную пасту и щетки, мыло, футболки, носки, термобелье, свитера и многое-многое другое.

В бою неверующих нет

А недавно благодаря народной помощи и стараниям волонтеров произошла по-настоящему чудесная история. Посылка с родины спасла жизнь одному из самарских военнослужащих. Присланный из дома шеврон с изображением Богородицы помог задержать пулю и уберечь солдата от смерти. Подробности истории рассказали в общественном фонде помощи военнослужащим «Звезда и Лира».

С самых первых дней СВО «Звезда и Лира» помогает нашим бойцам в Донбассе. Волонтеры отправляют солдатам теплую одежду, продукты, предметы первой необходимости - а с недавнего времени еще и шевроны с изображением Богородицы. Технологию их производства разработали самарские мастерицы совместно с настоятелем храма Трех Святителей. На линию боевого соприкосновения отправилось уже несколько партий шевронов, и все они моментально разлетелись среди бойцов. На днях руководитель «Звезды и Лиры», жена самарского генерала, командующего 2-й армией Екатерина Колотовкина отвезла ребятам на передовую очередные посылки из дома, а заодно - полторы сотни шевронов с Богородицей. Бойцы искренне поблагодарили супругу командарма и уже попросили изготовить новую партию нашивок.

- Ребята просят, чтобы во всех блиндажах были иконы. В бою неверующих нет! Это видно из того, куда смотрят бойцы, пока пережидают обстрел в блиндаже, - написали солдаты Колотовкиной.

И Богородица помогает воинам. Ребята поделились историей, которая произошла недавно на линии огня. Солдат надел бушлат с шевроном Богородицы - и попал под обстрел противника. То, что произошло дальше, можно назвать настоящим чудом.

- Пуля попала в солдата и пробила бушлат. Удивительно, но парень отделался небольшим синяком. Как выяснилось, на пути смертоносного кусочка металла оказался шеврон с Богородицей. Это спасло солдату жизнь, - поделились историей бойцы.

КСТАТИ

Илья Зозульский - звезда в школе, которая теперь носит его имя.

Дань подвигу российского солдата - это тоже народная поддержка. Имена Героев РФ сейчас присвоены 27 юнармейским отрядам в стране. В школах, где они созданы, проходят выставки, посвященные отважным военнослужащим, а в некоторых даже открыли свои мини-музеи - «комнаты героев». Один из военных, чье имя теперь носит юношеский патриотический отряд - наставник «Юнармии», ушедший на передовую добровольцем, Илья Зозульский. За смелость, проявленную в зоне СВО, он награжден медалью Жукова. Парень спас сослуживцев из-под обстрела, сам при этом был ранен.

«Мы всегда настроены на победу, даже когда очень тяжело. Даже когда рядом с окопами падает, мы думаем - мы должны выжить, мы должны принести победу нам, нашему государству», - сказал Илья, когда приезжал на побывку домой, в Крым.

Штаб «Юнармии» поселка, где живет Илья, а также местные патриотические клубы, общественные организации тоже собирают для солдат и офицеров гуманитарную помощь, отправляют ее на передовую. Родители Ильи принимают в этом активное участие. А мама даже ездила в зону СВО помогать жителям с эвакуацией.