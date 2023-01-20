Патриотам - «Патриоты»

Запорожская область активно переходит на российские стандарты во всех областях жизни: ремонтируются разбитые дороги, оснащаются школы, модернизируются больницы. А еще современными автомобилями пополняются автопарки различных ведомств. Так, в полицию города Васильевка на днях передали новенькие «УАЗы».

- Пополнение материально-технической базы УВД по городу Васильевка и Васильевскому району проходит по общероссийским нормативам. Поэтому в нашем городе и районе теперь всегда будут автомобили и другая спецтехника в достатке, - сообщили в местной администрации.

Всего же местный отдел полиции получил от МВД России шесть новых автомобилей «УАЗ Патриот ДПС». Машины уже блестяще прошли все испытания и приняты на снабжение в правоохранительные органы. Напомним, что специальная версия «УАЗ Патриот ДПС» базируется на основе «Патриота» 2019 модельного года. Машины для органов внутренних дел Российской Федерации оснащены более мощным двигателем, модернизированной коробкой передач и новой подвеской. «УАЗ Патриот ДПС» обладает улучшенными динамическими характеристиками, управляемостью и комфортом.

Эти машины - незаменимые помощники инспекторов ДПС. Они используются для контроля и надзора за дорожным движением, для контроля скоростного движения, для сопровождения опасных грузов, для скрытого наблюдения за нарушениями правил дорожного движения, для контроля и надзора за дорожным движением при чрезвычайных ситуациях.

Кроме этого, на днях в Запорожскую область передали больше шестидесяти машин и различного оборудования для коммунальщиков.

- Это краны с вылетом стрелы до 31 метра, тракторы с навесным оборудованием, погрузчики, трубы, задвижки, насосы, техника для устранения аварий на системах жизнеобеспечения, - уточнил исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В ближайшее время в регионе ожидают поставку еще 191 единицы спецтехники. Ее приобретут за счет федеральных средств из Фонда развития территорий.

- В поставку войдут экскаваторы, самосвалы, всесезонные спецмашины для уборки территорий. До конца первого квартала 2023 года планируется полностью переоснастить автопарк ЖКХ Запорожской области, - резюмировал Евгений Балицкий.