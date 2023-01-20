Новому региону - новые дороги

Дорожники в сжатые сроки построили объездную дорогу в районе взорванного моста. Фото: Скриншот с видео телеграм-канала Минстроя России

ТЕМП ВЗЯТ ХОРОШИЙ

В Запорожской области продолжают приводить в соответствие с российскими стандартами дороги. Ремонтируются областные трассы и городские магистрали. В частности, уже полностью построена дорога Мелитополь - Бердянск. Ее протяженность - 107 километров. Наполовину выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем. Дорога не ремонтировалась больше 20 лет, в редких случаях делали здесь ямочный ремонт. Для того, чтобы дорожные работы шли бесперебойно, в регионе запустили в работу три мобильных асфальтобетонных завода.

Данные установки позволяют ежедневно производить и отгружать 5000 тонн асфальтобетонной смеси, которая используется для устройства нижнего слоя ремонтируемых дорог. Важно, что заводы мобильные, они будут перемещены при устройстве других участков дорог.

- Темп взят хороший, идем к восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог области, которые не знали ремонта десятилетиями, - отметил исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Также в Мелитополе построили объездную дорогу в обход разрушенного моста. Напомним, 13 декабря диверсанты подорвали опоры путепровода, который соединял Мелитополь и Константиновку.

В середине декабря диверсанты разрушили опоры моста.

- Дорожники оперативно проложили дублирующую дорогу. Чтобы наладить сообщение, рабочие трудились, не покладая рук. Ежедневно на объекте находились около 30 специалистов, была задействована 21 единица спецтехники. Рабочие уложили основание из щебеночно-песчаной смеси. Продолжается работа над восстановлением моста, - сообщили в министерстве транспорта.

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

На этот год в регионе также масштабные планы. В 2023-м будут отремонтированы 365 километров областных дорог. Также продолжатся работы по диагностированию, паспортизации и обследованию мостов, эстакад и путепроводов.

Только в Акимовке в этом году приведут в порядок 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Таких масштабных работ поселок не видел сорок лет.

Как рассказала исполняющая обязанности главы регионального минстроя Юлия Губанова, реконструируют магистрали на одиннадцати улицах.

- Работы выполняет подрядная организация МУП «Мелитопольский АБЗ». Помимо этого, на помощь в область приехали дорожники из Краснодарского края. В Акимовке дорожное покрытие не обновлялось более 40 лет. Поэтому по просьбе жителей именно здесь проводится первый масштабный ремонт, - сообщила Юлия Губанова.

Напомним, приводить в порядок разбитые магистрали в поселке начали еще в прошлом году. В 2022-м отремонтировали порядка 40 тысяч квадратных метров дорог.

- Раньше по Железнодорожной улице было сложно не то что проехать, но даже пройти. Теперь же дорогу подсыпали вырубкой старого асфальта. Но это - временная мера, совсем скоро ее ждет капитальный ремонт, - сказал житель Акимовки.

СОЕДИНИТЬ КРЫМ И РОСТОВ

Вскоре начнется строительство автодороги, которая соединит Симферополь и Ростов. Фото: Телеграмм-канал Евгения Балицкого

Еще один масштабный проект стартует в начале этого года. Речь идет о строительстве автомагистрали Симферополь - Ростов, которая будет проходить по территории Запорожской области. Это будет четырехполосная автомагистраль с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки. Дорога снимет нагрузку с Крымского моста.

«Президент России Владимир Путин поддержал наш проект. Готовится проектная документация. Это станет очередным большим этапом восстановления дорожной инфраструктуры региона», - написал в своем телеграм-канале исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В свою очередь, Юлия Губанова добавила, что после удара по Крымскому мосту дороги Запорожской области приняли на себя основной трафик между Крымом и материковой частью России.

- Это, а также тот факт, что за время СВО через наш регион прошло большое количество тяжелой техники, обуславливает и особое отношение к дорожному хозяйству, - сказала она.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

По информации областного минтранса, Запорожская область стала пилотным регионом страны, где начали диагностировать автодороги. Уже обследовано более 370 километров.

- Сейчас специалисты обрабатывают собранные данные и оценивают транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, - уточнили в минтрансе региона.

Кроме ремонта магистралей, в этом году приведут в порядок обочины, дорожные знаки на протяжении 180 км автомобильных дорог регионального значения и 870 км дорог межмуниципального значения. Также министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области планирует создать ГУП «Управление автомобильными дорогами». В зону ответственности предприятия войдут содержание дорог, устранение деформации дорожного покрытия, подготовка и приведение к нормативным стандартам искусственных сооружений и остановок. Все необходимое для старта работы предприятия уже подготовлено.