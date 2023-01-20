С Москвой не замерзнем

Котельная работает в штатном режиме.

В Луганске налаживается комфортная жизнь. Специалисты из Москвы привели в порядок самую большую котельную города. Поэтому луганчанам не стоит бояться за отопительный сезон, тепло в их жилищах теперь гарантировано.

- Благодаря гуманитарной помощи, которая была предоставлена городу московскими коллегами, к началу отопительного сезона заменены 2670 метров тепловых сетей различных диаметров. Также проведен капитальный ремонт в котельной по адресу: квартал Восточный, 23а. Там полностью отремонтирован огромный котел и заменены насосы, - рассказали в компании «Луганскгаз».

Начальник управления «ЛуганскТепло» Юлия Ткачева.

Начальник управления «ЛуганскТепло» Юлия Ткачева отметила, что для обновления систем котельной был проделан огромный объем работ, который невозможно было бы сделать силами местных специалистов.

- Мы качественно подаем теплоноситель жителям нашего города. В столь морозные дни в нашу диспетчерскую службу не поступило ни одной жалобы от населения, - говорит Ткачева. - Несмотря на температурные показатели воздуха, которые несвойственны для нашего региона, со стороны ведомства на сегодняшний день теплоноситель поставляется на 100%.

Сейчас управление «Луганск-Тепло» обогревает больше 1600 жилых домов, пятьдесят три детских сада и шестьдесят одно медучреждение Луганска. Горожане благодарны за помощь столичных властей в восстановлении коммуникаций города.

Ведутся работы на газопроводе Луганск - Лисичанск - Рубежное. Трубы сильно пострадали от обстрелов.

- Трубы заменены, оборудование отремонтировано, в общем, проделана большая, качественная и своевременная работа. Поэтому котельная будет функционировать исправно, выдача тепловой энергии потребителям увеличится, а число аварий, порывов сократится практически до нуля, - говорит коммунальщик Владимир.

Жительница города Ирина Кисилева рассказала «Комсомолке», что после ремонта крупнейшей котельной города в ее квартире стало заметно теплее.

- Раньше, в аномальные морозы, все же приходилось надевать какую-то дополнительную кофту, теплые носки, чтобы согреваться. Все равно комфортной температуры не набиралось, - рассказывает девушка. - Сейчас же у нас очень тепло. За это мы благодарны рабочим и Москве, которая обратила внимание на нашу проблему и решила ее.

Тем временем с августа по декабрь «Луганскгаз» ударными темпами занимался восстановлением газоснабжения в Северодонецке. За это время специалисты отремонтировали несколько сотен метров газопроводов, включая как цельную замену поврежденных участков, так и точечный ремонт.

- Значительную помощь в проведении восстановительных работ управлению оказали и специалисты из соседних регионов, - рассказывает начальник местного межрайгаза Сергей Грибинюк. - Теперь газоснабжение полностью возвращено в город и прилегающий поселок Сиротино. Жители 300 частных и около 700 многоквартирных домов вновь могут полноценно пользоваться природным газом.

Помощь в восстановлении оказала Москва.

В данный момент продолжаются работы по подключению абонентов в других населенных пунктах. Например, в скором времени газоснабжение появится в Боровском. Здесь, по словам Грибинюка, в первую очередь будет газифицирована школа, чтобы дети и педагоги находились в комфортных условиях.

Также «Луганскгаз» продолжает ремонтные работы на газопроводе Луганск - Лисичанск - Рубежное. Восстановление этой магистрали в дальнейшем даст возможность запустить распределительную станцию «Карбонит», чтобы возобновить газоснабжение и жителям городов Золотое и Горское.