Диверсант хитер, но мы хитрее: в ЛНР силовики находят тайники с оружием и вычисляют пособников киевского режима, готовящих теракты

В пригороде Луганска нашли тайник с большим арсеналом. Фото: Скриншот видео МГБ ЛНР

Служба безопасности не дремлет. Недавно сотрудники МГБ ЛНР и ФСБ предотвратили подготовку теракта. Они нашли тайник украинских диверсантов, где находилось несколько пулеметов, гранатометы, патроны различного калибра, в том числе иностранного производства, а также комплектующие к пушке БМП-1.

Установлено, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске. Заряды, не подлежащие изъятию, были уничтожены на месте. Их подорвали.

В тот же день силовики обнаружили в нежилом доме в Золотом-3 (Стахановец) еще один тайник. В нем были: гранатомет РГШ-2, пластидная лента, 30 электродетонаторов, 16 гранат, 6 выстрелов для подствольного гранатомета и более 400 патронов разного калибра.

Сейчас сотрудники спецслужб устанавливают людей, которые причастны к террористической деятельности. Киевский режим пытается любыми способами посеять панику среди жителей республики, нанести ущерб не только военным, но и гражданским объектам.

7 января был подорван магистральный газопровод высокого давления на окраине города Лутугино. Без газоснабжения остались 13 тысяч потребителей в девяти населенных пунктах, а также 21 социально-значимый объект. Специалисты предприятия «Луганскгаз» оперативно восстановили подачу газа абонентам. Сотрудники взрывотехнической службы МВД ЛНР установили, что мощность примененного взрывного устройства составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

К счастью, чаще силовики предотвращают подготовку терактов. И не только находят схроны, но и выявляют диверсантов. Накануне Нового года, например, сотрудники спецслужб РФ ликвидировали в Лисичанске агента СБУ, который планировал теракт в Доме правительства ЛНР 30 декабря - в день принятия новой Конституции республики. Диверсант по заданию украинской спецслужбы убил военнослужащего Народной милиции ЛНР и мирную жительницу. При задержании агент СБУ оказал сопротивление, бросил гранату в сотрудников силовых ведомств и был ликвидирован на месте.

Одновременно в пригороде Луганска нашли тайник с большим арсеналом. Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствовали о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсантов ВСУ и украинских спецслужб. В тайнике находились противотанковая управляемая ракета, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы РПГ, РШГ, противопехотные мины, более 50 гранат и более 100 тысяч патронов.

Андрей Цыганов.

Ранее российские спецслужбы задержали жителя Белокуракинского района Андрея Цыганова, передававшего украинской стороне сведения о дислокации подразделений Российской армии. Кроме того, МГБ ЛНР пресекло деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая планировала совершить теракты на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе в детских садах.