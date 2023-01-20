Спасти тысячи жизней

Диспансеризацию прошла и пятилетняя малышка из детского сада «Ласточка». Фото: Скриншот с видео телеграм-канала «ЗaTV. Новости Запорожской области»

В новых регионах России впервые за долгие годы дети смогли пройти полное и бесплатное обследование у врачей, в том числе и узких специалистов, таких как офтальмолог, кардиолог, хирург, психиатр и других. Это стало возможным благодаря тому, что по поручению Президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях еще осенью прошлого года начали диспансеризацию, которая для жителей всех остальных регионов страны стала уже давно привычным делом.

110 000 ДЕТЕЙ ПРОШЛИ ДИАГНОСТИКУ

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем выступлении на совещании Президента РФ с членами правительства озвучил итоги детских медосмотров в новых регионах страны. Михаил Мурашко заявил, что более 450 специалистов уже осмотрели больше 110 тысяч детей разных возрастов. При этом, как подчеркнул глава Минздрава, более чем в половине случаев диагнозы детям поставлены впервые. Под диспансерным наблюдением находятся уже почти 17 тысяч детей. Почти 3,8 тысячи ребят направлены на плановое лечение.

«Плановое хирургическое лечение получили уже около полутора тысяч детей. Организованы телемедицинские консультации. К оказанию медпомощи детям привлечены крупные региональные и федеральные центры», - цитирует выступление Михаила Мурашко официальный телеграм-канал федерального Минздрава.

Фонд «Круг добра», оказывающий поддержку детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, и созданный указом президента Владимира Путина в январе 2021 года, также активно включился в оказание медпомощи ребятам из новых регионов страны. Сегодня силами фонда уже девять детей обеспечены необходимыми дорогостоящими препаратами для лечения.

Детские медосмотры в новых регионах будут продолжаться до конца учебного года.

С НОВОГО ГОДА ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОЗОБНОВИЛИСЬ

Если говорить конкретно о Запорожской области, то врачи осмотрели более 24 тысяч детей и подростков, проживающих в регионе.

- Завершен первый этап профилактических медицинских осмотров детей, их прошли уже 24 572 человека, - уточнили в минздраве региона.

Напомним, в Запорожской области диспансеризация стартовала 1 ноября 2022 года.

Детей консультировали квалифицированные врачи-специалисты из разных регионов России, всем ребятам провели различные диагностические исследования, в том числе лабораторные, ЭКГ и УЗИ. После новогодних каникул медицинские профосмотры детей продолжились.

- В рамках поручения Президента России Владимира Путина и благодаря поддержке Министерства здравоохранения РФ в Запорожской области с 16 января возобновляется проведение профилактических осмотров детей в возрасте от 2 до 17 лет. Во второй этап проведения профосмотров будет охвачено детское население Пологовского и Васильевского районов, - сообщает минздрав Запорожской области.

При этом для ребят, которые не прошли профосмотр в первом этапе, дополнительно организуют медобследование независимо от района проживания. Осмотры будут проводить выездные медицинские бригады, в состав которых вошли специалисты из других регионов страны. На помощь коллегам из Запорожской области уже приехали врачи из Санкт-Петербурга, Тюмени, Тамбова, Твери и Севастополя.

Детей обследуют базовые и специализированные бригады, в состав которых вошли педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог, детский психиатр, психолог, врач ультразвуковой диагностики, травматолог-ортопед, отоларинголог, акушер-гинеколог, детский уролог-андролог, детский эндокринолог и детский кардиолог.

- Детям, осмотренным детским кардиологом, при наличии медицинских показаний будет проводиться эхокардиография. Родители имеют право отслеживать весь процесс осмотра своих детей, в случае желания родитель может быть рядом со своим малышом, - пояснила первый заместитель министра здравоохранения Запорожской области Елена Борчанинова.

Виктория рассказала, что во время медосмотра у сына-семиклассника выявили проблемы со зрением. Фото: Скриншот с видео телеграм-канала «ЗaTV. Новости Запорожской области»

БЫСТРО, УДОБНО, БЕСПЛАТНО

К слову, родители детей из Мелитополя уже оценили все удобства таких комплексных медосмотров. По словам Елены, мамы ученика 7-го класса, раньше, для того чтобы обследовать сына, ей приходилось тратить часы, просиживая в очередях в детской поликлинике.

- Бывало, и весь день в поликлинике проводила. А сейчас вообще красота - все в одном месте, в стенах школы, - улыбается женщина.

Мама другого семиклассника из Мелитополя, Виктория, тоже посетовала на то, что до присоединения к России пройти комплексное медобследование было настоящей проблемой. По ее словам, приходилось тратить уйму времени и денег.

- Что такое бесплатная медицина, мы не знали, - поясняет она. - А сейчас сына обследовали прямо в школе. Выяснилось, что у него есть проблемы со зрением. Думаю, из-за того, что за компьютером много сидит. Ну ничего, будем лечить, - говорит Виктория.

По словам еще одной мамы, Елены, чья пятилетняя дочь посещает детсад «Ласточка» в Мелитополе, она вначале не поверила, когда узнала, что проверить здоровье ребенка можно бесплатно.

- Ведь раньше, при украинской власти, такой практики не было. Конечно, наша семья воспользовалась такой возможностью. Дочку осмотрели врачи. К счастью, со здоровьем у малышки все отлично! Ее посмотрели и офтальмолог, и психиатр, и другие узкие специалисты, - сказала она.

КСТАТИ

Пенсии в области при Украине в пересчете на российские рубли были в среднем 3 тысячи. Стали - 10 тысяч.

Прожиточный минимум при Украине: для трудоспособных лиц - 2379 гривен (6368 рублей), дети до 6 лет - 2013 гривен (5388 рублей), дети от 6 до 18 лет - 2510 гривен (6719 рублей), для лиц, утративших трудоспособность, - 1854 гривны (4963 рублей).

Сейчас уровень прожиточного минимума на душу населения в Запорожской области составляет - 11 644 рубля.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если возникли вопросы, связанные с проведением профилактических осмотров, в том числе если по какой-либо из причин ребенок не смог пройти профосмотр в первом этапе, родители или опекуны детей могут обращаться за разъяснениями на горячую линию минздрава Запорожской области по телефону +7 (990) 056-86-37.