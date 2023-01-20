Пианистка Валентина Лисица: Русскую культуру не отменить

Пианистка Валентина Лисица выразила недоумение по поводу нелепости ограничений, вводимых для такого искусства, как музыка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Настоящий рождественский праздник подарила любителям классической музыки известная пианистка Валентина Лисица. Выступления были организованы министерством культуры Херсонской области, телерадиокомпанией «Таврия» и российским детско-юношеским движением «Юнармия».

ЛЮДЯМ ТЯЖЕЛО ПО ОБЕ СТОРОНЫ ДНЕПРА

Два сольных концерта 7 и 9 января, приуроченные к 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова, прошли в Геническе Херсонской области. Насладиться великолепной игрой и произведениями «мятежного беспокойного дарования», как в свое время называли Сергея Васильевича критики, могли ученики и гости местной школы искусств. Однако, как призналась пианистка, ее радость от исполнения одного из любимых композиторов на своей родной земле была омрачена тем, что сегодня западный мир массово отменяет творчество русских композиторов, называя отечественную культуру одним из инструментов для противостояния Украине.

- Когда мы выступаем здесь и играем Рахманинова, та сторона язвительно пишет, что вот играют Рахманинова и думают, что это очень смешно, что в военное время для людей, многие из которых потеряли свои дома, устраивают концерты, - отметила Валентина. - Тогда как у них там - мусорный кризис и отсутствие гуманитарной помощи - вот вам ясный контраст. В нынешнее время людям тяжело по обе стороны Днепра. Здесь мы отмечаем годовщину Рахманинова, а там сплошные проблемы. При этом они говорят, что Рахманинова и Чайковского нужно отменять.

ИМ НЕЧЕГО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ ЧАЙКОВСКОМУ

С глубоким сожалением в голосе Валентина Лисица рассказала о ситуации, которая в настоящее время складывается вокруг ее альма-матер и преподавательского состава:

- Я училась в Киевской консерватории им. Чайковского - теперь ее хотят переименовать, однако коллектив все еще сопротивляется этому. Теперь Чайковского хотят запретить, потому что им нечего противопоставить. Это у нас есть Чайковский, Пушкин, Рахманинов, Достоевский, Толстой, Есенин, Маяковский. У них же - пустота. Все очень просто - черное и белое, - отметила она.

Во время разговора с журналистами пианистка пришла к выводу, что вопреки всей пропаганде и попыткам отмены русской культуры на Украине и на Западе ее противники только достигают обратного эффекта.

- Это противостояние, которое мы сейчас испытываем, некая попытка выстроить подобие нового железного занавеса со стороны Запада. Причем Украина идет в фарватере этой отмены. На мой взгляд, это настоящее расчеловечивание. То есть на Западе это делается для того, чтобы уничтожить всякое подобие человеческого лица. Нас назначили врагом.

Культура всегда была и остается созидательной силой, которая дает возможность каждому раскрыть свои таланты и оставить след в искусстве. И как бы ни старались националисты, самобытная русская культура, напротив, еще сильнее, еще крепче объединяет людей в текущей ситуации.

На концерте в Дебальцеве Донецкой Народной Республики. Фото: Личный архив Валентины Лисицы

«КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА - ОЧЕНЬ ДОБРОЕ ИСКУССТВО»

Под конец встречи журналисты поинтересовались, собирается ли пианистка приехать с концертами в Херсонскую область в 2023 году. Валентина восприняла вопрос с большим энтузиазмом. Она рассказала, что хотела бы навестить эти места летом вместе со своей семьей в рамках туристического отдыха. Однако и творческие планы у нее также весьма обширные:

- У нас есть планы приехать ко Дню города Геническа и выступить на открытом воздухе. Если еще будет тепло, то, может быть, даже попробуем что-либо с оркестром организовать.

По мнению пианистки, классические концерты очень важны в любое время, и задача музыканта - независимо от политической ситуации нести свое искусство людям и особенно детям, которые всегда с трепетом вспоминают такие события и передают взрослым свои эмоции.

- Я помню, когда меня в первый раз отвели на оперу в Киевский театр оперы и балеты, - призналась Валентина Лисица. - Музыка действует благотворно на развитие головного мозга. Музыка делает человека более полным, внимательным и открытым. Это абстрактное искусство, которое мы должны воспроизводить, ведь это не материальное, где можно пощупать, это не кино и не скульптура. В классической музыке отсутствует насилие как таковое, это очень доброе искусство. И оно действует на нас чудотворным способом.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валентина Лисица родилась в Киеве, в 90-х переехала в США, а затем вернулась в Россию. Валентина выступает на ведущих мировых площадках, однако при этом многократно приезжала с концертами в поддержку жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Пианистка поддержала спецоперацию на Украине и выступила в Мариуполе после окончания боевых действий. 2 мая 2022 года Лисица выступила перед посольством Украины в Москве в память о погибших в Одессе в Доме профсоюзов. Пианино было установлено прямо на улице, на верхней крышке стояли поминальные свечи. В настоящее время она живет в Москве, имеет гражданство ДНР.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В одном из интервью Валентина Лисица рассказала о контрасте между двумя выступлениями перед разной аудиторией.

- Когда я впервые выступала в Донбассе 22 июня 2015 года, я испытала нечто совершенно иное. Условия были далеки от идеальных, рояль старенький - ножка отваливалась, была всего одна репетиция. Но как люди слушали! Мне не надо было развлекать их и думать, как удержать внимание. Я просто разговаривала с ними, музыка лилась из сердца, и было очень просто. Чувство, что ты нужен и делаешь что-то важное, толкало меня приезжать еще и еще.

Помню, как после выступления в Донецке в Германии потом все казалось каким-то искусственным. Это был большой фестиваль Брамса в Берлинской филармонии. Публика очень интеллигентная, образованная. Они пришли после хорошего ужина послушать красивого Брамса, потом пойдут отведать вкусный десерт. А совсем недавно я играла для зрителей, которые пошли прятаться после концерта в подвалы. В Горловке сразу после моего выступления началась стрельба.