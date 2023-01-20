Светлое будущее с большим багажом знаний

Молодежь Херсонщины открыла первое региональное отделение «Движения Первых». Фото: t.me/VGA_Kherson

- Многие годы образование, мягко говоря, страдало. Историю меняли, продвигался национализм, вместо математики или физики заставляли учеников и студентов скандировать лозунги во славу Украины, - говорит жительница Херсонской области Антонина Ивановна. - В школах и университетах продвигали одну идеологию - агрессия к России.

Россия же предоставила новые возможности для школьников и студентов. В регион поступили новые учебники, образовательный процесс в школах перестроили по российскому образцу. И как уверяют педагоги, школьники и студенты быстро адаптируются к новой программе. А все учебные учреждения области оснастили современной материально-технической базой, мультимедийным оборудованием, программным обеспечением. Предметы преподают на русском языке, однако украинский остался тоже.

После Нового года в школах стартовала третья четверть - ученики сели за парты. А студенты техникумов и вузов начали готовиться к экзаменам. Учителя отмечают, что в учреждениях хватает учебников, а вся информация стала качественной. Теперь никто не угрожает за правду…

- Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое главное - сделать правильные выводы, увидеть все наилучшее, доброе и, учитывая, возможно, допущенные ошибки, двигаться дальше, только приумножая достижения во всех направлениях. Впереди - время новых дел, проектов и созиданий, - отметил министр образования Херсонской области Михаил Родиков.

ОТКРЫТО РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ»

Молодежь Херсонщины открыла первое региональное отделение «Движения Первых» (на фото).

- Каждый вне зависимости от его интересов может быть первым и быть примером для других. Для этого создано движение, а наша задача как взрослых и педагогов - сделать ваши идеи реальностью. И я очень рад, что сейчас в Геническе открывается собственная ячейка, - рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ребятам будут рассказывать о патриотизме, настоящей дружбе. Школьники и студенты будут поднимать тему добра и справедливости, делиться своей мечтой. В организации «Движение Первых» будут рассказывать о взаимопомощи и взаимоуважении, как важны историческая память и единство народов страны.

СТУДЕНТОВ ОТПРАВЯТ В «АРТЕК»

Правительство России обеспечивает учащимся не только качественное образование, но и отдых. 22 января студентов из Херсона отправят в «Артек». И это будет первая смена в новом году. Называется она «Время наших открытий». В знаменитом лагере в Крыму студенты отдохнут до 12 февраля. Финансовую поддержку оказывает правительство РФ.

Причем для ребят из Херсонской области организована не только оздоровительная, но и образовательная программа - дети принимают участие в ряде проектов, посещают множество кружков и секций, а также ездят на экскурсии. Правительство России планирует увеличить квоты. Отдыхать в лагерях студенты и школьники смогут чаще. К тому же ребята смогут больше практиковать русский язык.