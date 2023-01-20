Вода по Северо-Крымскому каналу вновь идет на полуостров

В Крыму в этом году вырастили большой урожай риса. Да-да, самого настоящего риса, и в Крыму, а не где-то во Вьетнаме. Для этой культуры нужна серьезная система орошения. И вода по Северо-Крымскому каналу шла, в том числе и днепровская. Все, как 70 лет назад, в 50-х, когда была построена Каховская ГЭС, чтобы дать живительную влагу Херсонщине и северному Крыму. В 2014 году Украина «перекрыла вентиль», но сразу же после начала СВО оптимизм вернулся.

ВОДОХРАНИЛИЩА ПОЛНЫ

Сейчас в Каховке все непросто. Продолжается спецоперация, и эта территория - на линии огня. Но ГЭС продолжает работу.

- На Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады, - рассказывает глава Херсонской области Владимир Сальдо. - Хотя сейчас станция вырабатывает электроэнергию в основном только для своих нужд, она выполняет и другую важнейшую функцию - регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятерку крупнейших в мире таких систем. Даже зимой вода по Северо-Крымскому магистральному каналу самотеком доходит до Джанкоя. Дальше в сторону Восточного Крыма из-за повышения рельефа воду гонят насосные станции. Эта функция Каховской гидротехнической системы очень важна, и ее работа находится под постоянным контролем.

Сразу после освобождения была восстановлена работа канала и вода Каховского водохранилища пошла в Крым.

- Полуостров и Херсонщина - это братья, которые исторически связаны друг с другом, - резюмировал Владимир Сальдо.

И соседи, с 2014 года жившие в условиях водной блокады, благодарят - теперь у них все нормально.

- Водохранилища заполнены на 100 процентов, - отмечает глава Крыма Сергей Аксенов. - Оставшиеся резервные емкости предназначены для воды от осадков и притока паводковых вод в зимне-весенний период. Фактическое заполнение - 76 процентов и 68 процентов соответственно, так что даже без учета дождей жители полуострова обеспечены водой на полтора года. Конечно, полностью спрогнозировать погодные условия на десятилетия вперед невозможно. Засуха может повториться, но теперь у нас есть дополнительные источники снабжения - Северо-Крымский канал, водозаборы подземных вод. По графику идут работы по реконструкции Межгорного водохранилища, решаются вопросы его комплексного использования.

НУЖНА ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Наиболее важные для Крыма проекты финансируются в рамках госпрограммы социально-экономического развития региона. В списке наиболее крупных из них тот, что связал Херсонщину и полуостров - проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до городов Феодосии и Керчи. Насколько это важно? В советское время этим путем поступало 85 процентов пресной воды.

С апреля начался поливной сезон для тех, кто пользовался водой от Бахчисарайской, Белогорской и Салгирской государственных оросительных систем, обеспечивающих подачу воды местного речного стока. А уже во второй половине мая были выполнены первые заявки на подачу днепровской воды от систем Северо-Крымского канала.

Благодаря воде из Каховки аграрии республики вырастили огромный урожай. Причем впервые за 8 лет здесь собрали на плантациях рис. С 2014 года даже и мечтать об этом не приходилось - это ж сколько воды нужно!

- Семена элитных сортов предоставил Федеральный научный центр риса, - отметил Сергей Аксенов. - Вырастили около 6 тысяч тонн, из которых до 30 процентов будет использовано для сева на площади 4,5 тысячи гектаров в 2023 году.

Воду из канала фермерам в этом году давали совсем бесплатно, а в 2023 году планируют распределять по 28 копеек.

- В этом году от системы Северо-Крымского канала фактически полито 11,5 тысячи гектаров орошаемых земель, - дополняет председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Из 113 миллионов израсходованной воды почти треть ушла на плантации крымского риса. А в следующем году на орошение запросили вдвое больше воды, и половину этого - на будущую крупу, посевы увеличат в 5 раз. Если дело так пойдет и дальше, то импортозамещение по этому направлению точно состоится - уже сейчас выращиванием этой культуры заняты семь агропредприятий, а будут 20.

Систему Северо-Крымского канала уже начали готовить к поливному сезону 2023 года.

- На объектах межхозяйственной мелиоративной сети Северо-Крымского канала будут выполнены работы по очистке каналов, ремонт 71 насосной станции, 120 гидротехнических сооружений и 19,8 км трубопроводов, - отметил Юрий Гоцанюк. - Работы будут проведены за счет субсидий из республиканского бюджета на выполнение государственного задания.

Ну а аграрии республики, а вслед за ними и жители всей страны только спасибо скажут за свежую и аппетитную продукцию, за недорогой и вкусный крымский рис.