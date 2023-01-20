Пациент всегда прав: Здравоохранение Херсонской области адаптируется к работе по российским стандартам

Травматолог-ортопед Антон Новиков провел первую в Геническе высокотехнологичную операцию. Фото: Таврия. Новости

Благодаря поддержке Российской Федерации в новом регионе страны больницы оснащаются современным оборудованием, а медицинский персонал получает достойную заработную плату.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

Медицина стала качественней. Более того, в регионе теперь начали проводить высокотехнологичные операции. Для того чтобы херсонцы могли получать бесплатную квалифицированную медпомощь, здесь трудятся лучшие врачи из разных уголков России. Один из командированных докторов - нижегородский травматолог-ортопед Антон Новиков, который помогает пациентам в районной больнице Геническа.

В начале января врач из Нижнего Новгорода установил в ногу жителя Херсонской области современную конструкцию, чтобы изменить неправильное положение голени. Раньше в Геническе такие операции не проводились, но благодаря гуманитарной помощи из России они стали возможны. Как признается сам Антон Новиков, подобные вмешательства для него не в новинку, главное - оборудование.

- Нужно отдать должное минздраву Херсонской области, который снабдил необходимыми инструментарием и расходными материалами, - отмечает травматолог-ортопед.

Чтобы херсонцы могли оперативно получать бесплатную медицинскую помощь, Минздрав России регулярно отправляет в регион огромные партии гуманитарной помощи. В конце декабря в новый субъект страны доставили 51 тонну со всем необходимым. Это медикаменты, реагенты для лабораторных исследований, а также изделия для хирургических, травматологических и гинекологических вмешательств.

В скором времени в регион приедет очередной такой груз. Кроме того, Минздрав России работает над оснащением больниц Херсонской области, чтобы бесплатные высокотехнологичные операции для местных жителей могли проводиться чаще.

ПОМОГАЕМ ВСЕЙ СТРАНОЙ

В начале 2023 года в Геническую районную больницу доставили более 20 литров необходимой для помощи больным эритроцитарной массы из Брянской областной станции переливания крови.

Один из основных компонентов крови будет распределен по всем медучреждениям Левобережья. Это уже вторая подобная поставка из Брянской области.

- Трудно теоретически предположить, сколько крови понадобится в ту или иную больницу. Спасибо Брянской станции переливания за поддержку и помощь, - сказала завотделением трансфузиологии Генической ЦРБ Валентина Федорова.

Помогают больницам области и частные предприятия. Так, сотрудники ЧОП «МурманРесурс» совместно с росгвардейцами доставили в детское отделение больницы Скадовска несколько коробок современных ингаляторов PRO-110. Заведующий детским отделением больницы Константин Гак от лица всех медиков и юных пациентов поблагодарил неравнодушных мурманчан.

ЗАРПЛАТЫ В ТРИ РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ УКРАИНЕ

С приходом России система здравоохранения в Херсонской области улучшилась не только для пациентов, но и для медицинских работников. Как сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев, сейчас заработная плата персонала почти в три раза выше, чем при Украине и полностью соответствует российским стандартам.

Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

Так, технический персонал в больницах Херсонской области получает около 22,5 тыс. рублей, зарплата сестринского персонала составляет 30 тыс. рублей, а врачей - 50 - 60 тыс. рублей.

- Нелегкий, иногда даже самоотверженный труд медработников должен оплачиваться достойно, - подчеркнул министр здравоохранения нового региона России.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Для отдельных категорий медиков всех регионов России установлены соцвыплаты до 18,5 тыс. рублей. Не стала исключением и Херсонская область.

Такие выплаты получат врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах, а также эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований, например диагностикой онкологических заболеваний.

Помощь больницам Херсонской области оказывается из всех регионов России. Фото: Администрация города Скадовск

По поручению Президента России Владимира Путина в 2023 году по всей стране на эти цели уже выделено более 152,4 млрд рублей. Как подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова, первые социальные выплаты за январь работники сферы здравоохранения получат в феврале.

- Если в первом квартале 2023 года по различным причинам выплата не будет установлена медицинскому работнику, она будет в полном объеме выплачена ему во втором квартале за период со дня возникновения права на ее получение, - подчеркнула Татьяна Голикова.

БЕСПЛАТНО

Жители Херсонской области, получившие полис обязательного медицинского страхования, могут получить бесплатную медицинскую помощь в любой точке России. Как сообщил глава фонда ОМС Илья Баланин, в скором времени территориальные фонды в новом регионе получат функции страховых медицинских организаций.

- Сейчас проводим расчеты необходимого финансирования и разрабатываем проект программы государственных гарантий. Всю медицинскую помощь мы будем оплачивать за счет средств Фонда медицинского обязательного страхования, - подчеркнул Илья Баланин.

В полном объеме система ОМС заработает в Херсонской области в 2024 году. Однако как подчеркнул министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев, полис херсонцы начнут получать уже в этом году.

- В Херсонской области в системе обязательного медицинского страхования будут работать 52 человека. Представительства территориального фонда будут находиться в районных центрах нашего региона, - отметил глава херсонского минздрава.

КСТАТИ

Дети сотрудников херсонского минздрава побывали в Москве и определились с выбором будущих профессий. Фото: Министерство здравоохранения Херсонской области

Благодаря российской власти к лучшему меняется и жизнь молодого населения Херсонской области. В начале января 2023 года сбылась мечта многих юных херсонцев - они совершенно бесплатно побывали в столице нашей большой страны и своими глазами увидели Останкинскую башню и Московский Кремль.

По приглашению правительства России Москву посетили 44 ребенка, в том числе и дети сотрудников минздрава Херсонской области. Ребята приняли участие в образовательно-развлекательном проекте «Город открытий».

Проект предоставил несколько образовательных секций, среди которых были биомедицинская и даже космическая. Херсонские детишки смогли определиться с выбором будущих профессий и получили важные рекомендации от московских специалистов.